So geht Energiewende: Baden-Württemberg vermeidet durch Erneuerbare bereits 17,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente

Das Umweltministerium des Landes Baden-Württemberg sieht die Energiewende in seinem Bundesland auf einem guten Weg. Der Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch ist 2019 immerhin auf nunmehr 15,2 Prozent gestiegen. Im Bereich der Stromversorgung ist das Umdenken als angekommen – was nun noch fehlt ist, dass die Energiewende auch im Verkehrs- und Wärmesektor Fuß fassen kann. […]...