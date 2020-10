686 kWp Photovoltaikleistung für Brandenburg: Sun Contracting stellt weiteres Contracting Projekt fertig

Mit rund 2.000 Stück Photovoltaikmodulen, verteilt auf einer Gesamtfläche von rund 3.200m² entsteht in Barby erneut – dieses Mal im Ortsteil Groß Rosenburg – ein kleines Solarkraftwerk auf Dachflächen, die sonst ungenutzt sind. Künftig kann hier somit ein Ertrag von in etwa 700.000 Kilowattstunden sauberer Energie generiert werden – und das, bei nahezu CO2 neutraler […]...

Nicht nur, dass die Sun Contracting AG an dem Anlagenstandort in Parmen im Landkreis Uckermark eine beachtliche Menge an grünem Strom produziert – auch eine nicht unerhebliche Menge an CO2 kann mit diesem Sonnenkraftwerk pro Jahr kompensiert werden: 171.425 kg CO2 – das ist die Menge, die 35 Autos in einem Jahr ausstoßen. Photovoltaik ohne […]...