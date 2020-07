Sun Contracting geht mit 336 kWp in Produktion: Netzanschluss in Brandenburg

Weitere Artikel zum Thema::

Sun Contracting bringt erneut 340 kWp ans Netz: Sauberer Solarstrom made in Laußnitz Die Erhöhung des Ökostromanteils am öffentlichen Stromnetz ist – neben der absolut notwendigen Energiewende – vor allem die sicherste Variante, wie Strom aus erneuerbaren Energiequellen preislich noch weitaus attraktiver werden kann: Laut einer Studie, die bereits im Jahr 2011 veröffentlicht wurde hat der Anteil an erneuerbarer Energie eine positive Auswirkung auf den Strompreis. Um diesen […]...

Netzanschluss in Auerbach: Sun Contracting betreibt 197 kWp Contracting auf Pferdehof 717 Stück Module des asiatischen Herstellers Trina Solar und Wechselrichter des Weltmarktführers Huawei bringen eine gesamte Photovoltaikleistung von 197,40 Buchner in der Oberpfalz. Der gesamte Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist – dadurch kWp auf die Dächer des Pferdehofs werden, verglichen mit herkömmlicher Stromgewinnung aus fossilen Quellen, jährlich 157.920 kg CO2 eingespart. Klimafreundliche Nutzung für […]...

Verdreifachung des Photovoltaikzubaus gefordert: Sun Contracting hilft mit Photovoltaik Contracting Die Führungsriege der European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics (ETIP PV) ist sich einig: Europa ist nun in der glücklichen Lage, alle Programme zur Rettung der europäischen Wirtschaft nach der Coronakrise so ausrichten zu können, dass sie im Einklang mit dem Green Deal der EU stehen. Diese einzigartige Chance, im Bereich grüne Investitionen einen […]...

Innovatives Contracting-Konzept mit direkter BHKW-Abgasnutzung in der Produktion. Steinsfeld-Hartershofen / Unterschleißheim, 31.08.2018: In Hartershofen, einem Ortsteil der Gemeinde Steinsfeld im Landkreis Ansbach in Mittelfranken, produziert die Etex Building Performance GmbH unter der Marke Siniat innovative Trockenbaulösungen wie Gipsplatten und Formteile aus Gips, die Anforderungen an Brand-, Schall- und Feuchteschutz optimal erfüllen. Für die Produktion der Siniat-Gipskartonplatten wurde nach einem wirtschaftlichen, umfassenden Energiekonzept für […]...