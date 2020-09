Sun Contracting erweitert in Sachsen-Anhalt auf 3,1 Megawattpeak: Baustart für nächstes Solarkraftwerk mit 702 kWp in Groß Rosenburg

Erstellt von Presse Allgemein

Mit rund 2.000 Stück Photovoltaikmodulen, verteilt auf einer Gesamtfläche von rund 3.200m² entsteht in Barby erneut – dieses Mal im Ortsteil Groß Rosenburg – ein kleines Solarkraftwerk auf Dachflächen, die sonst ungenutzt sind. Künftig kann hier somit ein Ertrag von in etwa 700.000 Kilowattstunden sauberer Energie generiert werden – und das, bei nahezu CO2 neutraler Erzeugung.

Contracting als Klimaschutzmaßnahme

Die soeben neu errichtete Photovoltaikanlage im Salzlandkreis ist, wie der Großteil der Projekte bei Sun Contracting, als Contracting projektiert. Beim Photovoltaik Contracting steht – anders als bei gewöhnlichen, gekauften Photovoltaikanlagen, nicht der eigene Verbrauch und die entsprechende Größenanpassung im Vordergrund. Contractinganlagen zielen darauf ab, die vorhandene Fläche bestmöglich auszunutzen und die Photovoltaikanlage entsprechend dieser zu dimensionieren. Dadurch erzielt man vor allem eines: Es wird grüner Strom produziert, der dann zur Gänze ins Netz eingespeist wird –der Anteil an Ökostrom erhöht sich und in weiterer Folge sinkt dadurch der Strompreis.

Win-Win-Situation

Die Frage, wer von dieser Art, Photovoltaikanlagen zu bauen und zu betreiben, profitiert, ist schnell beantwortet: Jeder Beteiligte zieht daraus einen Nutzen. Der Besitzer der Fläche erhält für die Bereitstellung eine Vergütung in Form einer Miete. Der produzierte Strom wird zur Gänze ins Netz des örtlichen Stromversorgers eingespeist, wodurch die Sun Contracting AG kontinuierlich und langfristig Erträge erwirtschaftet. Auch die Umwelt dankt es: Durch die Erzeugung von grüner Energie und deren kontinuierliche Einspeisung ins Netz des örtlichen Stromversorgers erhöht sich der Anteil an Ökostrom – was in weiterer Folge sinkende Strompreise zur Folge hat.