Schächnerhof setzt auf Sonnenstrom: Sun Contracting nimmt erneut 178 kWp Contracting in Bayern in Betrieb

Erstellt von Presse Allgemein

Im bayrischen Erlbach setzt man auf die Kraft der Sonne: 178,50 kWp Photovoltaikleistung befinden sich hier auf den Dachflächen eines landwirtschaftlichen Betriebes im Landkreis Altötting. Der produzierte Strom wird zu 100 % ins öffentliche Netz eingespeist. Möglich macht dies das Photovoltaik Contracting der international tätigen Sun Contracting AG.

Fast 143.000 kg CO2 können durch die Produktion von 178.500 Kilowattstunden sauberer Energie jährlich eingespart werden ? und das auf einer ansonsten ungenutzten Fläche. Der Schächnerhof könnte mit dem erzeugten sauberen Solarstrom 36 Haushalte ein ganzes Jahr lang mit Strom versorgen.

Wirtschaftlich rentable Photovoltaikanlagen

Ein ganz enormer Vorteil, der sich durch Photovoltaik Contracting ergibt, ist das entfallendene finanzielle Risiko. Der Contractingnehmer trägt weder für Material und Montage, noch für Wartung und Instandhaltung die Kosten, diese bleiben bei Sun Contracting ? für 20 Jahre und mehr. Für das Bereitstellen der Dachfläche oder einer sonstigen brachliegnden Fläche erhält der Besitzer eben jener eine Vergütung in Form einer Miete oder Pacht. Am Ende der Vertragslaufzeit geht eine bestens gewartete und servicierte Photovoltaikanlage schlussendlich ins Eigentum des Dachbesitzers über.

Was passiert mit dem Strom?

Der Strom, der mittels Photovoltaik Contracting auf einem Dach oder einer Fläche produziert wird, wird im Regelfall zur Gänze ins Netz des örtlichen Stromversorgers eingespeist. Dadurch erhöht sich der Anteil an Ökostrom am Strommix, was langfristig die Strompreise senkt. Die Sun Contracting AG erhält für jede eingespeiste Kilowattstunde saubere Solarenergie eine Vergütung und erwirtschaftet somit langfristig Erträge. Eine Win-Win-Situation für alle.

Die Sun Contracting AG und ihre Tochtergesellschaften sind seit 2012 eine fixe Größe in der Photovoltaikbranche. Besondere Bekanntheit erlangte man in Österreich, Deutschland und Liechtenstein mit dem Geschäftsmodell Photovoltaik Contracting. Derzeit hält man im deutschsprachigen Raum bei einer installierten und projektierten Photovoltaikgesamtleistung von 68,9 Megawattpeak, davon sind 49,9 Megawattpeak als Contracting projektiert. Zusätzlich zu Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die Sun Contracting AG auch im Bereich nachhaltiger Investments bereits seit mehreren Jahren sehr erfolgreich: Derzeit legte man, neben einem Nachrangdarlehen, das ausschließlich in Österreich zeichenbar ist, auch zwei Anleiheprodukte zur Zeichnung auf. Sowohl der Sun Contracting Registered EURO Bond 2020 als auch der Sun Contracting Registered CHF Bond 2020 wurden Mitte August emittiert und sind direkt bei der Emittentin online zeichenbar.

Weitere Artikel zum Thema:: Sun Contracting nimmt Stromversorgung für 142 Haushalte in Cottbus in Betrieb 710.389 Kilowattstunden produzieren die Photovoltaikmodule aus dem Hause Talesun Solar auf den Dächern in Brandenburgs zweitgrößter Stadt. Die verbauten Wechselrichter vom Weltmarktführer Huawei sorgen dafür, dass der Strom, der als Gleichstrom produziert wird zu Haushaltsstrom umgewandelt und dann ins Netz eingespeist werden kann. Das Verbauen der ansonsten leerstehenden Dachflächen spart eine Menge CO2 ein: mehr […]... Energieallianz Bayern nimmt Windpark Oerlenbach in Betrieb Nach einer dreijährigen Planungsphase und weiteren neun Monaten Bauzeit nahm jetzt der Windpark Oerlenbach der Energieallianz Bayern im Landkreis Bad Kissingen seinen Betrieb auf. Betreiber sind 23 Gesellschafter des Stadtwerkeverbundes mit Sitz in Hallbergmoos bei München. Der Windpark besteht aus drei Windenergieanlagen vom Typ VESTAS 126 mit jeweils 3,3 MW Leistung bei einer Gesamthöhe von […]... Sauberer Solarstrom für Star Movie Steyr: Sun Contracting AG nimmt 49,28 kWp in Betrieb Die Kraft der Sonne – sauberer Solarstrom vom eigenen Dach Mit einem jährlichen Stromertrag von mehr als 52 Megawattstunden leistet die von der Sun Contracting Unternehmensgruppe installierte Photovoltaikanlage auf einer Fläche von beinahe 300 m² einen wertvollen Beitrag: Ein Großteil der im Kino benötigten Energie kann mit Solarstrom gedeckt werden, der aus Eigenproduktion stammt. Technische […]... NATURSTROM AG nimmt Windparks in Bayern in Betrieb und sieht Hemmnisse für künftige Projekte Bei Poppenlauer hat NATURSTROM drei Nordex N117 mit einer Leistung von je 2,4 MW errichtet, in Windheim zwei Anlagen gleichen Typs. Insgesamt nimmt der Öko-Energieversorger somit Windenergieanlagen mit einer Leistung von 12 MW aktuell in Betrieb. NATURSTROM erwartet aus diesen Anlagen eine Stromproduktion von jährlich rund 25,6 Mio. kWh. Damit decken die fünf Öko-Kraftwerke rein […]... NATURSTROM AG nimmt Windparks in Bayern in Betrieb und sieht Hemmnisse für künftige Projekte Forchheim, 5. November 2015. Die NATURSTROM AG erweitert den eigenen Kraftwerkspark. Der Öko-Energieversorger nimmt aktuell zwei Windprojekte in den Ortschaften Poppenlauer und Windheim im Landkreis Bad Kissingen in Betrieb, sieht allerdings den weiteren dezentralen Ausbau der Windenergie im Binnenland künftig deutlich erschwert. Bei Poppenlauer hat NATURSTROM drei Nordex N117 mit einer Leistung von je 2,4 […]...