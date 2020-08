Sun Contracting holt die Sonne nach Probsthain: 744 kWp Photovoltaik vor Fertigstellung

Erstellt von Presse Photovoltaik

Knapp 745 kWp Photovoltaikleistung bedeutet, dass auf den Dächern der Agrargesellschaft Langenreichenbach fast 2.500 Photovoltaikmodule ihren Platz gefunden haben. Gemeinsam mit 8 Wechselrichtern des Herstellers Delta Energy Systems werden hier künftig rund 820.000 Kilowattstunden sauberer Solarstrom produziert – eine Menge, mit der man 164 durchschnittliche Haushalte ein Jahr lang versorgen kann.

Grüner Strom für alle

Der gesamte Strom, der am Anlagenstandort in Probsthain produziert wird, wird zu 100 % ins Netz des örtlichen Stromversorgers eingespeist. Der Strom steht somit allen, die Strom aus diesem Netz beziehen, in Form eines erhöhten Anteils an Ökostrom zur Verfügung – eine Besonderheit, die das Photovoltaik Contracting der Sun Contrating AG ausmacht. Die gewöhnliche Herangehensweise bei der Planung einer Photovoltaikanlage ist es, die Anlagengröße nach dem eigenen Strombedarf zu dimensionieren. Bei Anlagen, die als Contracting projektiert sind, ist das anders.

Photovoltaik Contracting – gut für die Umwelt, gut für die Geldbörse

Photovoltaik Contracting macht es möglich, gleichzeitig die Umwelt und die Geldbörse zu schonen: Sun Contracting errichtet und betreibt eine Photovoltaikanlage entweder auf einer freien Dachfläche oder sonstigen Flächen, trägt dabei neben den Investitionskosten auch die laufenden Kosten für Wartung und Instandhaltung der Anlage. Der Strom wird – im Regelfall zur Gänze – ins öffentliche Netz eingespeist. Dadurch kann Sun Contracting langfristig Erträge erwirtschaften. Für die Bereitstellung der Fläche erhält der Contractingnehmer bzw. der Besitzer der Fläche eine Vergütung. Der produzierte Ökostrom wird zudem in der näheren Umgebung verbraucht: Gut für die Umwelt, gut für die Geldbörse.

