Institut Soka pflanzt einen Amazonas-Baum für jedes brasilianische COVID-19-Opfer

Weitere Artikel zum Thema::

Soka Gakkai unterstützt zusammen mit der ITTO die Wiederherstellung der Wälder in Togo, Westafrika Am 1. Juli 2020 traf sich Minoru Harada, Präsident der buddhistischen Organisation Soka Gakkai, mit Dr. Gerhard Dieterle, Exekutivdirektor der International Tropical Timber Organization (ITTO), zur Unterzeichnung eines Memorandums, das ein Wiederaufforstungsprojekt einleitet, was Einkommensmöglichkeiten für Frauengruppen in zwei ländlichen Gebieten Togos schaffen soll. Eine Spende von 10 Millionen Yen (93.300 US-Dollar) wird für die […]...

Soka Gakkai fordert zum 75. Jahrestag der Atombombenabwürfe Abschaffung von Atomwaffen und drängt auf Ratifizierung des Anti-Atomwaffenvertrags der UN Am 6. August veröffentlichte die buddhistische Organisation Soka Gakkai zur Erinnerung an den 75. Jahrestag der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki eine Erklärung, die zur Abschaffung von Atomwaffen und zum frühzeitigen Eintritt in den Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) aufruft. Die Soka Gakkai mahnt, alle Anstrengungen zur vollständigen Abschaffung von Atomwaffen […]...

Einen Baum für jedes Kind Opel unterstützt Projekt der Deutschen Umweltstiftung mit einem Astra ecoFLEX...

“MAPPEI pflanzt einen Baum”- für jeweils 100 im Aktionszeitraum verkaufte Ordnungsmappen aus Recyclingkarton Heute startet die originelle Umweltschutz-Aktion der besonderen Art, mit der die MAPPEI-Organisationsmittel GmbH&Co. KG einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet....