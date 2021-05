Mehr Mut, weniger Bremse:

Die Frage, was es braucht, um die Energieversorgung zu 100 Prozent auf regenerativ umzustellen, ist eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Dabei ist ? zumindest im Freistaat Bayern ? die Antwort ganz simpel: Die Bremse für die politischen Rahmenbedingungen muss gelockert werden.

Eine Studie der Technischen Universität München sieht für Bayern in jedem Fall die Möglichkeit, bis im Jahr 2040 die Energieerzeugung zur Gänze erneuerbar zu gestalten. Dazu ist laut der Studie nicht einmal der Ausbau des Übertragungsnetzes notwendig ? die aktuelle Kapazität des Stromnetzes reicht aus, um die Energiewende in Bayern zu schaffen.

Zunehmendes Unverständnis

Nicht nur bei den Energieversorgern und den Klimaschützern, auch in der Bevölkerung nimmt das Nichtbegreifen zu, warum seitens Politik nicht Nägel mit Köpfen gemacht werden. Auf dem gesamten Gebiet Bayerns gäbe es Flächen und Dächer, die für die Verfünffachung der aktuellen Photovoltaikleistung reichen ? wäre da nicht das Gesetz, dessen Vorschriften nahezu alle Bemühungen ins Leere laufen lassen: Das EEG.

Photovoltaikzubau einmal anders

Anders als Anbieter, die Photovoltaikanlagen zum Kauf anbieten, tritt die Liechtensteiner Sun Contracting AG auf. Mit ihrem Geschäftsmodell Photovoltaik Contracting schafft es die international tätige Unternehmensgruppe, Photovoltaikkapazitäten hervorragend zu nutzen und das finanzielle Risiko dabei nicht auf jene zu übertragen, die entsprechende Flächen bereitstellen.

Voller Nutzen, keine Kosten

Der Vorteil bei Photovoltaik Contracting liegt auf der Hand: Es entsteht durch die größtmögliche Verbauung einer Fläche mit Photovoltaikkomponenten voller Nutzen durch die Photovoltaikanlage. Sun Contracting mietet eine entsprechende Fläche, bezahlt dafür monatlich einen Betrag. Der Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Der Besitzer der Fläche trägt weder Investitionskosten, noch besteht die Notwendigkeit, dass der Strom direkt vor Ort verbraucht wird.

Die Sun Contracting AG und ihre Tochtergesellschaften sind seit mittlerweile mehr als elf Jahren in der Photovoltaikbranche tätig und besonders im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich. Mit ihrem innovativen Energiemodell Photovoltaik Contracting ist die Unternehmensgruppe in vier Ländern tätig und betreibt in diesen vier Ländern 312 Photovoltaikanlagen als Contracting. Insgesamt hält die Sun Contracting Gruppe aktuell bei einer installierten und projektierten Photovoltaikleistung von 88,6 Megawattpeak in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Slowenien. Neben Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die Sun Contracting AG auch seit vielen Jahren als Emittentin nachhaltiger Investments erfolgreich tätig. Derzeit sind vier Anleihen und ein Nachrangdarlehen der Gesellschaft zeichenbar. Online und direkt bei der Emittentin, noch bis Herbst 2021.

