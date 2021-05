LHI Gruppe: LHI KVG erhält Note „sehr gut“ in Sachen Nachhaltigkeit

Die LHI Gruppe hat sich frühzeitig mit Ihrer Tochtergesellschaft der LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH einem unabhängigen, externen Nachhaltigkeitsrating unterzogen und die Note ?sehr gut? erhalten. Zudem wurden zwei Investmentprodukte als ?ESG Impact? Fonds und eines als ?ESG Strategie? Fonds eingestuft. Die LHI KVG hat damit bereits mehrere Produkte, die den Anforderungen nach Artikel 8 bzw. 9 der Offenlegungsverordnung entsprechen.

Insgesamt bestätigt das Rating der Gesellschaft, dass bereits heute 35 % des verwalteten Investmentvermögens den ESG-Kriterien entsprechen und 65 % der Investmentvermögen neutrale Produkte sind. Die LHI KVG verwaltet keine Produkte, die von einer Mehrzahl nachhaltiger Investoren als kontroverse Produkte eingestuft werden.

?Wir sind stolz auf dieses Ergebnis. Unsere Geschäftsstrategie war schon immer auf Langfristigkeit und damit Nachhaltigkeit ausgelegt. Dass die LHI Gruppe bereits ein klimapositives Unternehmen sowie Mitglied der E.C.O.R.E Initiative ist und nun auch ein sehr gutes Ratingergebnis hat, sind die konsequenten Schritte im Rahmen unserer gelebten Nachhaltigkeit?, so Markus Niedermeier, Geschäftsführer der LHI Gruppe.

Die LHI Gruppe besteht aus der LHI Holding GmbH und der LHI Leasing GmbH, die bereits 1973 gegründet wurde, sowie deren Tochtergesellschaften. Das Produktportfolio erstreckt sich von der Gestaltung strukturierter Finanzierungen für Unternehmen, Real Estate Management und Objektverwaltungsdienstleistungen bis zur Konzeption von Investmentprodukten in den Assetklassen Immobilien, Erneuerbare Energien und Aviation. Zielgruppe für das Investmentangebot sind professionelle und semi-professionelle Investoren.

Bisher investierten mehr als 17.000 Investoren in über 160 Investments der LHI. Insgesamt verwaltet die LHI Gruppe einen Bestand von 15 Mrd. Euro. Die Unternehmenszentrale ist in Pullach bei München. International ist die LHI Gruppe in Polen und in Luxemburg vertreten. An allen Standorten arbeiten rd. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.