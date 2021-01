12,8 Millionen Euro für Photovoltaik: Thüringen startet mit ?Solar Invest?

Gefördert werden, neben neuen Photovoltaikanlagen, auch Speicherlösungen und die Nachrüstung bestehender Anlagen um einen Speicher. Bezuschusst werden laut Umweltministerium 900 Euro pro installiertem Kilowattpeak Photovoltaikleistung ? bei größeren Photovoltaikprojekten sogar ein Viertel des investierten Kapitals. Ziel dieses Fördertopfes ist die Erhöhung des Eigenverbrauches.

Förderung für Mieterstrommodelle und Machbarkeitsstudien

Im Zuge der Lösungssuche für die Energiewende werden immer wieder Mieterstrommodell genannt. Das Land Thüringen setzt dazu auch auf viel diskutierte, bisher kaum geförderte und daher auch kaum realisierte Mieterstrom-Projekte, die der Fördertopf mit bis zu 80 % finanziell unterstützt. Zu guter Letzt werden auch Machbarkeitsstudien und Beratungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit oder Hausanschlussstationen.

Photovoltaik ohne Eigenmittel

Abseits von ?Solar Invest? und anderen Förderprogrammen bietet die international tätige Sun Contracting Unternehmensgruppe Photovoltaik Contracting an. Damit ermöglicht man einen einfachen Weg, große Dächer oder Flächen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen bereitzustellen, den Strom nicht selbst verbrauchen zu müssen und dafür auch kein eigenes finanzielles Risiko zu haben. Sun Contracting mietet die Fläche, trägt die Kosten für Material und Montage, Wartung und Instandhaltung und vergütet die Bereitstellung mit einer Miete oder Pacht.

Die Sun Contracting Unternehmensgruppe ist bereits seit 2010 in der Photovoltaikbranche tätig und als Errichter und Betreiber von Photovoltaikprojekte in Österreich, Deutschland und Liechtenstein sehr erfolgreich. Besondere Bekanntheit erlangte die Sun Contracting AG mit ihrem Modell Photovoltaik Contracting. Mit aktuell 78 Megawattpeak installierter und projektierter Photovoltaikleistung in drei Ländern reiht sich Sun Contracting unter die größten Photovoltaikunternehmen Europas. Zusätzlich zu Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die Sun Contracting AG auch als Emittentin nachhaltiger Investments bekannt. Aktuell liegen fünf Investments zur Zeichnung auf. Ein Nachrangdarlehen, welches ausschließlich für österreichische Investoren bestimmt ist und vier Anleihen, die in insgesamt 14 Ländern notifiziert und daher auch in diesen Ländern zeichenbar sind.