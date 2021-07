Das Wachstum des Marktes für energiesparende Wi-Fi-Konvertierung wird durch eine signifikante CAGR von 2022 bis 2030 aufgrund der zunehmenden Nutzung von IoT-Anwendungen weltweit an Fahrt gewinnen

Darüber hinaus enthält der Bericht für die eingehende Analyse die Branchenwachstumsindikatoren, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiken sowie eine detaillierte Diskussion aktueller und zukünftiger Markttrends, die mit dem Wachstum des Marktes verbunden sind.

Es wird geschätzt, dass der Markt für Wi-Fi-Konvertierung mit geringem Stromverbrauch einen großen Umsatz einnimmt, indem er im Prognosezeitraum, dh 2022 – 2030, mit einer erheblichen CAGR wächst, was auf die zunehmende Nutzung von IoT-Anwendungen und die steigenden Anforderungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Wi-Fi zurückzuführen ist. Fi-Netzwerke und wachsende Nachfrage nach einer längeren Lebensdauer batteriebetriebener Produkte. Darüber hinaus wird erwartet, dass der eskalierende technologische Fortschritt im IKT-Sektor dem Markt in den kommenden Jahren reichlich Wachstumschancen bietet.

Der globale Markt für WLAN-Konvertierung mit geringem Stromverbrauch ist nach Typ und Reichweite unterteilt. Basierend auf dem Typ wird erwartet, dass das Mobilfunksegment im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz der Smartphone-Infrastruktur auf der ganzen Welt den größten Marktanteil erringen wird. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass das Segment mit mehr als 10 km basierend auf der Reichweite im Prognosezeitraum den größten Marktanteil einnehmen wird, was auf den weltweit zunehmenden Datenverkehr zurückzuführen ist.

Geografisch ist der Markt in fünf Hauptregionen unterteilt, nämlich Nordamerika, Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika. Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein bemerkenswertes Marktwachstum erwartet, das auf die wachsende Bedeutung von KMU und die steigende Internetdurchdringung in der Region zurückzuführen ist. Darüber hinaus wird Nordamerika aufgrund der starken Präsenz von Marktteilnehmern und zunehmender Digitalisierungsinitiativen in der Region künftig den größten Marktanteil einnehmen.

Steigende Nutzung von IoT-Anwendungen weltweit zur Förderung des Marktwachstums

IoT-Technologien werden seit den letzten Jahren aufgrund effizienter Betriebsführung, reduzierter menschlicher Arbeit, besserer Nutzung von Ressourcen und Vermögenswerten sowie kosteneffektiver Abläufe weit verbreitet. Darüber hinaus beinhaltet das IoT die direkte Kommunikation zwischen separaten Geräten und Geräten. Die Notwendigkeit eines geringen Stromverbrauchs für diese Interaktionen wird voraussichtlich das Marktwachstum in naher Zukunft vorantreiben.

Es wird jedoch erwartet, dass technische Komplikationen im Zusammenhang mit der stromsparenden Wi-Fi-Konvertierung im Prognosezeitraum das Wachstum des Marktes für die stromsparende Wi-Fi-Konvertierung stark hemmen.

„Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche behandeln.“

Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für die Konvertierung von energiesparenden Wi-Fi-Geräten, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Shenzhen RAKwireless Technology Co., Ltd, Astrocast SA, Actility Energy SAS, Senet, Inc., ACKLIO , Stackforce GmbH, Kiwi Technology Inc., Zifisense Info Tech Co. Ltd, Orbiwise SA, Moeco IoT, Inc. und andere. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für energiesparende Wi-Fi-Konvertierung, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen dabei helfen wird, ihre marktorientierten Strategien entsprechend auszurichten die aktuellen und erwarteten Trends in der Zukunft.

