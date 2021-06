Marktausblick für Lithiumverbindungen, Größe, Nachfrage, Wettbewerbsanalyse, Wachstumsfaktoren und Hauptakteure

Erstellt von Presse Allgemein

Der Markt für Lithiumverbindungen wird im Prognosezeitraum, dh 2021 – 2029 voraussichtlich mit einer robusten CAGR wachsen. Das Wachstum des Marktes wird hauptsächlich durch die erstaunliche Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien, die wachsende Nachfrage nach energiesparenden Geräten und die steigende Umwelt getrieben Bewusstsein der Regierung weltweit. Darüber hinaus wird geschätzt, dass der zunehmende Kauf von Elektrofahrzeugen in naher Zukunft das Marktwachstum ankurbeln wird.

Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt, von denen der Markt für Lithiumverbindungen im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Marktanteil halten wird zu den großen Lithiumreserven in Australien und dem großen Produktionsvolumen Chinas. Darüber hinaus wird für den Markt in Europa in den kommenden Jahren aufgrund der großen Produktion von Elektrofahrzeugen in Deutschland die höchste CAGR prognostiziert.

Wachsender Einsatz von Lithiumbatterien zur Marktausweitung

In den letzten Jahren wurden Lithiumverbindungen in großem Umfang bei der Entwicklung wiederaufladbarer Batterietechnologien zur Energieeinsparung verwendet. Lithium-Ionen-Batterien finden aufgrund ihrer hohen Energiedichte, langen Lebensdauer und geringen Selbstentladung in einer Vielzahl von Geräten wie Kameras, Mobiltelefonen, Laptops und Autos Anwendung. Dies ist der Hauptfaktor, der das Marktwachstum in den kommenden Jahren antreiben wird.

Es wird jedoch erwartet, dass die hohen Betriebskosten der Lithiumextraktion im Prognosezeitraum das Wachstum des Marktes für Lithiumverbindungen maßgeblich hemmen.

Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für Lithiumverbindungen, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Albemarle Corporation (NYSE: ALB), Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (NYSE: SQM), Tianqi Lithium Industries Inc (SHE: 002466), Livent Corporation (NYSE: LTHM), Ganfeng Lithium Company Limited (SHE: 002460), Galaxy Resources Limited (ASX: GXY), China Lithium Products Technology Company Limited, Shandong Ruifu Lithium Industry Company Limited, Nemaska ​​Lithium Inc., Bacanora Lithium plc (OTCMKTS: BCLMF) und andere und andere. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzdaten sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den Lithiumverbindungen-Markt, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren, die nach Expansionsmöglichkeiten suchen, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwarteten Trends auszurichten in der Zukunft.

„Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche behandeln.“

Beispielkopie des Strategieberichts herunterladen/anfordern: