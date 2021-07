Landstrommarktbewertung, Wettbewerbsverfolgung und regionale Analyse 2030

Erstellt von Presse Allgemein

Es wird erwartet, dass der globale Landstrommarkt aufgrund der steigenden Anforderungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen aus Häfen, der zunehmenden Anzahl von Luxusschiffen und der zunehmenden Etablierung von Landstromanlagen nachrüsten. Darüber hinaus wird geschätzt, dass auch der zunehmende Seehandel und der Kreuzfahrttourismus die Expansion des Marktes in den kommenden Jahren vorantreiben werden.

Der Markt ist nach Installation, Komponenten und Leistung unterteilt. Auf der Basis der Komponenten wird erwartet, dass das Frequenzumrichtersegment im Prognosezeitraum erheblich wächst, da diese Komponente die Wartungskosten senken, die Lebensdauer erhöhen und den Motorwirkungsgrad verbessern kann. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Landstromsegment basierend auf der Installation am schnellsten wächst, was auf den breiten Einsatz von Landkraftwerken seit den letzten Jahren zurückzuführen ist.

Regional ist der globale Landstrommarkt in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum auf dem Markt verzeichnen, was auf die zunehmende Einführung von Landstromsystemen und die Präsenz mehrerer großer und geschäftiger Häfen in der Region zurückzuführen ist.

Growing Consciousness to Reduce Port Emissions to Drive Market Growth

Port activities are responsible for the generation of harmful air contaminants such as carbon monoxide, nitrogen oxides and sulfur oxides. These pollutants have caused detrimental effects on the heath of workers and people living nearby sea ports. As a result, governments are becoming more conscious towards reducing emissions from ships, which in turn is evaluated to boost market growth in the near future.

Dieser Bericht bietet auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Landstrommarktes, einschließlich der Unternehmensprofilierung von Schneider Electric, Siemens AG, ABB Ltd, Schweiz, Cavotec SA, Wärtsilä Corporation, ESL Power Systems, Inc., VINCI Energies SA, NorSea Group, igus GmbH, Cochran Marine LLC. und andere. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den Landstrommarkt, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen dabei hilft, ihre marktorientierten Strategien an den laufenden und erwarteten Trends auszurichten in der Zukunft.

Über Research Nester

Research Nester ist ein führender Dienstleister für strategische Marktforschung und Beratung. Unser Ziel ist es, unvoreingenommene, beispiellose Markteinblicke und Branchenanalysen bereitzustellen, um Branchen, Konzernen und Führungskräften dabei zu helfen, kluge Entscheidungen für ihre zukünftige Marketingstrategie, Expansion und Investition usw ein richtiger Zeitpunkt ist durch strategische Köpfe verfügbar. Unser Out-of-Box-Denken hilft unseren Kunden, kluge Entscheidungen zu treffen, um zukünftige Unsicherheiten zu vermeiden.

Laden Sie ein Beispiel dieses Strategieberichts herunter: