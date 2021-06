China Marktgröße, Anteil, Nachfrage, Top-Keyplayer, Investitionsmöglichkeiten, Wachstum und Prognose bis 2028

Erstellt von Presse Allgemein

„China blieb mit fast 1,1 Millionen verkauften Elektroautos im Jahr 2018 der größte Elektroautomarkt der Welt“

~ Globaler EV-Ausblick 2019, Internationale Energieagentur

Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel „China Electric Vehicle Market – Regional Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028“ veröffentlicht, der auch einige der wichtigsten Marktanalyseparameter wie Branchenwachstumstreiber, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität im Jahresvergleich enthält -Jahreswachstumsvergleiche (YOY), Marktanteilsvergleiche, BPS-Analyse, SWOT-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter.

Der Umfragebericht mit dem Titel „Global EV Outlook 2019“ der Internationalen Energieagentur stellte fest, dass der Absatz von Elektroautos in China von fast 600.000 Stück im Jahr 2017 auf 1,1 Millionen Stück im Jahr 2018 gestiegen ist, was 55 % des Anteils der globalen Markt für Elektroautos. Anscheinend wurden im selben Jahr in der Region rund 26 Millionen Elektro-Zweiräder produziert und 54.000 Elektro-Lkw verkauft. [Beispielkopie hier]

Die Statistiken zeigen den steigenden Verkauf und die steigende Produktion von Elektrofahrzeugen in der Region, unterstützt durch den ständigen Fokus der Regierung, die schwerwiegenden Probleme der Luftverschmutzung im Land einzudämmen. Durch die Entwicklung strenger Normen zur Begrenzung des Absatzes von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, verbunden mit der Notwendigkeit, die Abhängigkeit von Ölimporten zu verringern, und einer günstigen Politik, die sich auf die Steigerung der Effizienz von Elektrofahrzeugen konzentriert, werden solche Hauptfaktoren voraussichtlich das Wachstum antreiben des chinesischen Marktes für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Elektromarkt in China aufgrund der Entwicklung mehrerer neuer Richtlinien, z. B. der Mandatsrichtlinie für neue Energiefahrzeuge (NEV) sowie anderer günstiger Richtlinien der Electric Vehicles Initiative (EVI), im kommenden Jahren.

Der Abschlussbericht wird die Auswirkungsanalyse von COVID-19 auf diese Branche abdecken @ https://www.researchnester.com/sample-request-2265

Für den chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge wird im Prognosezeitraum, d. h. 2020-2028, eine CAGR von 30,21 % erwartet. Der Markt ist nach Fahrzeugtyp in Personen-, Nutzfahrzeuge und andere Fahrzeuge unterteilt. Das Passagiersegment wird weiter in Fahrräder, Roller, Fahrräder, Autos und andere unterteilt. Unter all diesen Segmenten wird erwartet, dass das Segment der Pkw-Elektroautos aufgrund des zunehmenden technologischen Fortschritts, der bei der Entwicklung der Batterietechnologie beobachtet wird, um die Effizienz von Elektroautos zu steigern, den größten Marktanteil halten wird, zusammen mit den Autos, die den größten Anteil an Fahrzeugen haben Flotte in der Region. Darüber hinaus waren Autos aufgrund des Verbots von Fahrzeugen durch die Regierung wegen Nichteinhaltung der Abgasnormen stark betroffen, was zu einem erhöhten Verkauf von Elektroautos und der Präsenz der weltweit größten Elektroautoflotte in der Region führte. Der Umfragebericht mit dem Titel „Global EV Outlook 2019“ der Internationalen Energieagentur gab an, dass China im Jahr 2018 rund 45% der weltweiten Elektroautoflotte besaß. Offenbar hat sich der Bestand an Elektroautos in der Region zwischen 2017 und fast verdoppelt 2018 auf 2,3 Mio.

Es wird jedoch geschätzt, dass die Bedenken der Elektrofahrzeughersteller hinsichtlich der Senkung der Subventionen, die ihre Rentabilität beeinträchtigen, das Wachstum des chinesischen Elektrofahrzeugmarktes behindern.

Laden Sie einen Beispielbericht mit Inhaltsverzeichnis und Abbildungen herunter: https://www.researchnester.com/sample-request-2265

Dieser Bericht untersucht auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des chinesischen Marktes für Elektrofahrzeuge, einschließlich der Profilerstellung von SAIC Motor Corporation Limited (SHA: 600104), BYD Company Ltd. (SHE: 002594), BAIC Motor Corporation., Ltd (HKG: 1958), Zhejiang Geely Holding Group, Chery Automobile Co., Ltd., Jiangling Motors Co. Ltd. (SHE: 000550), Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. (SHA: 600418), Changan Automobile Company Ltd. (SHE: 000625), Great Wall Motor Company Limited (SHA: 601633) und NIO Inc. (NYSE: NIO).

Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Abschließend analysiert der Bericht mit dem Titel „China Electric Vehicle Market – Regionale Nachfrageanalyse und Chancenausblick 2028“ die gesamte chinesische Elektrofahrzeugbranche, um neuen Marktteilnehmern zu helfen, die Details des Marktes zu verstehen. Darüber hinaus führt dieser Bericht auch bestehende Akteure, die nach Expansionen suchen, und Großinvestoren, die in naher Zukunft nach Investitionen in den chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge suchen.

