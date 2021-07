Energiewende: Altholz als Konzept für Kohle-Ausstieg

Der 16. Fachkongress Holzenergie findet vom 06.-07.10.2016 auf dem Augsburger Messegelände statt. Der Kongress greift dieses Jahr in einem eigenen Themenblock die Zukunftsperspektiven von Altholz als Energieträger auf. Holzenergieanlagen, die mit Frischholz und Industrierestholz betrieben werden, werden sich künftig an Ausschreibungen beteiligen können. Regelungen für Altholzanlagen fehlen jedoch im EEG 2017. Im Zentrum des Themenblocks […]...

An Bord des am kommenden Samstag in die französische Hauptstadt zum Weltklimagipfel (COP21) fahrenden „Train to Paris“ der Deutschen Bahn wird auch eine dreiköpfige Delegation des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sein. Hauptanliegen des BUND in Paris sei es, dass sich die Weltgemeinschaft auf eine Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad einigt, […]...