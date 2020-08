285.000 Kilowattstunden grüner Strom: 333 kWp Photovoltaikleistung aus dem Hause Sun Contracting am Netz

Erstellt von Presse Photovoltaik

Nicht nur, dass die Sun Contracting AG an dem Anlagenstandort in Parmen im Landkreis Uckermark eine beachtliche Menge an grünem Strom produziert – auch eine nicht unerhebliche Menge an CO2 kann mit diesem Sonnenkraftwerk pro Jahr kompensiert werden: 171.425 kg CO2 – das ist die Menge, die 35 Autos in einem Jahr ausstoßen.

Photovoltaik ohne Kapitaleinsatz

Was die Sun Contracting AG künftig in Parmen betreibt ist Photovoltaik Contracting. Beim Photovoltaik Contracting wird allerdings – nicht wie bei gewöhnlichen Photovoltaikanlagen – auf den Eigenverbrauch Rücksicht genommen. Die Photovoltaikanlage wird je nach vorhandener Fläche so geplant, dass der gesamte Platz bestmöglich zur Stromproduktion genutzt werden kann. Die Anschaffungskosten und die laufenden Kosten für Wartung, Instandhaltung und Service trägt Sun Contracting. Der produzierte Strom wird im Normalfall nicht vom Contractingnehmer verbraucht, sondern ins Netz des örtlichen Stromversorgers eingespeist. Damit steht dieser nahezu CO2 neutral produzierte Strom der Allgemeinheit zur Verfügung.

Übergabe nach 20 Jahren

Neben einer Vergütung, die der Besitzer der Fläche von Sun Contracting monatlich entweder in Form einer Miete für das Dach oder einer Pacht für die bereitgestellte Fläche hat Photovoltaik Contracting einen weiteren, enormen Vorteil: Am Ende des Vertrages mit der Sun Contracting AG, dessen Laufzeit 20 Jahre beträgt, geht die bestens servicierte und noch mindestens 10 weitere Jahre funktionstüchtige Photovoltaikanlage in das Eigentum des Contractingnehmers über. Ab diesem Zeitpunkt kann der Strom gegen eine weitere Vergütung selbst ins Netz eingespeist oder bei Bedarf direkt verbraucht werden.

