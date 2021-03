Sun Contracting etabliert sich in Windenergie-Hochburg: Reitschule in Janneby ab sofort Produzent von grünem Sonnenstrom

Auch weit oben im deutschen Norden, unweit von Flensburg, bringt Sun Contracting ? trotz vorherrschender Windenergie ? ein Photovoltaikprojekt ans Netz: Ein Reitstall in Janneby im Kreis Schleswig-Flensburg produziert ab sofort genug Energie für 114 Haushalte. Betrieben wird die Photovoltaikanlage als Contracting.

Auf über 3.000 m² Dachfläche montierte Sun Contracting fast 2.000 Photovoltaikmodule, die gemeinsam mit Wechselrichtern des Weltmarktführers Huawei einen Stromertrag von 570.000 Kilowattstunden liefern können. Davon ausgehend, dass Norddeutschland und besonders das Bundesland Schleswig-Holstein wegen seiner Küstenlage eine Windenergiehochburg ist, ist dieser Netzanschluss für Sun Contracting umso erfreulicher.

Photovoltaik Contracting: Nicht nur wirtschaftliche Vorteile

Obwohl ein großes Argument pro Photovoltaik Contracting ist der wirtschaftliche Aspekt bei weitem nicht der einzige Vorteil, den Photovoltaik Contracting mit sich bringt. Der Strom, der durch Photovoltaik Contracting auf Dächern beziehungsweise Flächen produziert wird, wird im Regelfall nicht direkt selbst verbraucht, sondern eingespeist. Europaweit genießt Strom aus erneuerbaren Energiequellen ein Einspeisevorrecht ? somit korrigiert sich der Strompreis auf lange Sicht nach unten. Und als zusätzlicher Benefit: Jede Kilowattstunde saubere Energie spart eine Menge an CO2 ein, wodurch ein aktiver Beitrag zur Energiewende geleistet wird.

Expansion in Richtung Süden

Die seit vielen Jahren erfolgreich tätige Sun Contracting Unternehmensgruppe konnte bereits hohe Bekanntheit im deutschsprachigen Raum erlangen und sich vor allem im Bereich Photovoltaik Contracting unter den Marktführern der Branche positionieren. Ende November 2020 gelang ein Expansionsschritt südlich von Österreich: Der Eintritt in den slowenischen Photovoltaikmarkt wurde mit dem Erwerb zweier Contracting Projekte nahe der österreichischen Grenze realisiert ? Sun Contracting betreibt aktuell 592 kWp Photovoltaikleistung in Slowenien.

Die Sun Contracting AG und ihre Tochtergesellschaften sind seit 2012 operativ in der Photovoltaikbranche tätig und besonders im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich. Besondere Bekanntheit erlangte man mit dem innovativen Geschäftsmodell Photovoltaik Contracting. Mit aktuell 78 Megawattpeak installierter und projektierter Photovoltaikleistung in vier Ländern findet man die Sun Contracting AG unter den größten Photovoltaikanbietern Europas. Zusätzlich zu Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die Sun Contracting AG auch im Bereich nachhaltiger Investments seit vielen Jahren ein bekannter Marktteilnehmer. Aktuell emittierte man fünf Investmentprodukte wovon eines, ein Nachrangdarlehen, ausschließlich für österreichische Investoren geeignet ist. Die restlichen vier sind Anleihen und in insgesamt 14 Ländern Europas notifiziert und daher auch in diesen 14 Ländern noch bis Herbst 2021 zeichenbar. Gezeichnet werden kann online direkt bei der Emittentin.