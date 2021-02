Sonnenstrom vom Hühnerhof: Sun Contracting geht mit 1,3 Megawatt Photovoltaikleistung ans Netz

Erstellt von Presse Allgemein

Zwei Hühnerhöfe in Sachsen-Anhalt stellen ab sofort ihre Dächer zur Produktion von sauberer Solarenergie bereit. Gleich an zwei Standorten steht die international tätige Sun Contracting AG mit 1,3 Megawattpeak Photovoltaikleistung vor Anschluss ans Netz und somit kurz davor, 248 Haushalte mit CO2 neutralem Strom versorgen zu können.

Mit 1.948 Stück Photovoltaikmodulen in Arnstein und 1.818 Stück im 300 km entfernten Staßfurt schafft es Sun Contracting als Betreiber dieser beiden Photovoltaikanlagen, eine Menge von fast 1,24 Millionen Kilowattstunden Energie zu erzeugen ? der durchschnittliche deutsche Haushalt benötigt rund 5.000 Kilowattstunden. Damit trägt man also nicht nur zur Energiewende bei, sondern auch zur Versorgung mit grüner Energie für die Menschen in der Umgebung.

Vorhandene Ressourcen nutzen ? Photovoltaik Contracting

Durch den Betrieb beider Photovoltaikprojekte in Sachsen-Anhalt als Contracting stellt man bei Sun Contracting vor allem eines sicher: Die optimale Nutzung bereits vorhandener Ressourcen. In diesem Fall stehen die Dächer der beiden Hühnerhöfe leer und eignen sich perfekt dafür, Strom aus der Kraft der Sonne zu produzieren. Damit müssen also keine zusätzlichen Flächen versiegelt werden, es werden die vorhandenen Ressourcen bestmöglich einem zusätzlichen Nutzen zugeführt.

Was macht Contracting besser?

Photovoltaik Contracting, das Geschäftsmodell der Sun Contracting AG, zielt nicht darauf ab, Photovoltaikanlagen so zu dimensionieren, dass der Eigenverbrauch möglichst hoch ist, sondern stellt die bestmögliche Nutzung von Flächen sicher. Der Strom, der mittels Photovoltaik Contracting produziert wird, wird zur Gänze ins Netz eingespeist und generiert für den Betreiber der Anlage, die Sun Contracting AG, langfristige und planbare Erträge durch Einspeisetarife. Doch auch der Dach- oder Flächenbesitzer profitiert: Für die Bereitstellung der Infrastruktur erhält er eine monatliche Miete.

Neue Märkte erschließen

Mit aktuell 78 Megawattpeak installierter und projektierter Photovoltaikleistung in Österreich, Deutschland und Liechtenstein ist Sun Contracting im deutschsprachigen Raum bereits gut vernetzt. Nun wagte man Ende des Jahres 2020 einen längst vorbereiteten Schritt: Die ersten Contractingprojekte in Slowenien gehören nun ebenso zum Anlagenportfolio der Sun Contracting Gruppe. Aktuell hält man in Slowenien bei etwas mehr als 500 Kilowattpeak Photovoltaikleistung ? die ersten Schritte auf dem neuen Markt sind also getan.

Die Sun Contracting Unternehmensgruppe ist seit ihrer Gründung im Jahr 2010 in der Photovoltaikbranche tätig und besonders mit Photovoltaik Contracting sehr erfolgreich. Mit insgesamt 78 Megawattpeak Photovoltaikleistung in drei Ländern ist man einer der größten Photovoltaikanbieter Europas. Zusätzlich zum deutschsprachigen Raum ist die Sun Contracting Gruppe seit Ende 2020 auch am slowenischen Photovoltaikmarkt tätig und betreibt dort derzeit zwei der insgesamt 285 als Contracting projektierten Photovoltaikanlagen. Neben Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen und der zugehörigen Servicierung und Wartung ist die Sun Contracting AG auch Emittentin nachhaltiger Investments. Zusätzlich zu einem Nachrangdarlehen ausschließlich für österreichische Investoren legte man im Sommer und Herbst 2020 auch vier Anleihen auf. Der Sun Contracting Registered EURO Bond 2020, der Sun Contracting Registered CHF Bond 2020, der Sun Contracting Registered Junior Bond 2020 und der Sun Contracting Bearer Bond 2020 sind noch bis zum dritten Quartal 2021 online direct bei der Emittentin zeichenbar.