Sauberer Strom für Stadtoldendorf: 745 kWp Photovoltaikleistung von Sun Contracting ab sofort am Netz

Weitere Artikel zum Thema::

285.000 Kilowattstunden grüner Strom: 333 kWp Photovoltaikleistung aus dem Hause Sun Contracting am Netz Nicht nur, dass die Sun Contracting AG an dem Anlagenstandort in Parmen im Landkreis Uckermark eine beachtliche Menge an grünem Strom produziert – auch eine nicht unerhebliche Menge an CO2 kann mit diesem Sonnenkraftwerk pro Jahr kompensiert werden: 171.425 kg CO2 – das ist die Menge, die 35 Autos in einem Jahr ausstoßen. Photovoltaik ohne […]...

Sauberer Strom vom Bäcker: Sun Contracting bringt in Stendal Strom für 100 Haushalte ans Netz In Sachsen-Anhalt geht es Schlag auf Schlag. Auch in Stendal, rund 50 km nördlich von Magdeburg, steht der Netzanschluss einer Photovoltaikanlage aus dem Hause Sun Contracting kurz bevor: 527 Kilowattpeak Photovoltaikleistung werden hier künftig die Umgebung mit sauberer Energie, produziert am Dach einer Landbäckerei, versorgen. Auf rund 2.500 m² Dachfläche verrichten künftig 1.576 Module der […]...

425 kWp Photovoltaikleistung für Nordrhein-Westfalen: Sun Contracting geht in Lüdinghausen mit Photovoltaik Contracting ans Netz Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen geht in den nächsten Tagen eine weitere Photovoltaikanlage der Sun Contracting AG ans Netz: Auf den Dächern eines Viehzuchtbetriebes in Lüdinghausen startet in wenigen Tagen die Produktion von sauberer Solarenergie. Auf einer gesamten Fläche von über 2.200 m² produzieren die fertig installierten und für den Netzanschluss bereiten Photovoltaikkomponenten eine Menge von […]...

Sun Contracting versorgt sächsische Autohäuser mit sauberer Energie: 215 kWp Contracting geht ans Netz Die Sun Contracting AG realisiert ihre ersten Netzanschlüsse im Jahr 2021 im deutschen Bundesland Sachsen: Insgesamt 215,46 Kilowattpeak Photovoltaikleistung an zwei Standorten gehen Anfang Februar ans Netz und beginnen somit, sauberen Solarstrom zu produzieren. Der nachhaltig produzierte Strom kommt von den Dächern zweiter Autohäuser. Auf zwei Anlagenstandorte verteilt produzieren 756 Photovoltaikmodule des südkoreanischen Herstellers Hanwha […]...