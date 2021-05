Strom per Innovation

Erstellt von Presse Allgemein

Photovoltaikanlagen auf Dächern oder grünen Wiesen sind längst ein alter Hut. Völlig neu hingegen ist es, dass es für besonders innovative Photovoltaikprojekte einen extra Fördertopf geben soll. In Österreich nimmt man sich nun besonderer Projekte an ? Projekten mit Mehrwert für die breite Masse.

Gefördert werden sollen mit diesen Mitteln aber keine Speziallösungen. Im Mittelpunkt stehen vor allem Projekte, die multiplizierbar und an vielen Stellen anwendbar sind. Insgesamt steht ein Fördervolumen von zehn Millionen Euro zur Verfügung ? die Auswahl förderbarer Projekte erfolgt durch eine Fachjury.

Die Zukunft des Parkens

Bereits seit geraumer Zeit plant die international tätige Sun Contracting AG eine innovative Lösung zur Stromgewinnung aus Photovoltaik: Die SUN CARPORTS. Hauptaugenmerk bei diesen Photovoltaikprojekten liegt auf bereits bestehenden Parkplätzen und Überdachungen von Autostellplätzen. Zusätzlich zum Schutz vor Wind und Wetter kommt der positive Effekt der Produktion von sauberer Solarenergie dazu.

Vielseitig anwendbar

Besonders weitgefächert ist die Zielgruppe für Carports mit Photovoltaikanlagen: Von Autohäusern und öffentlichen Parkplätzen über Supermärkte, Einkaufszentren bis hin zu Park & Ride Flächen. Nicht nur multiplizierbar sind diese als Contracting projektierten Photovoltaikanlagen ? sie sind auch erweiterbar: Künftig kann jederzeit eine Ladestation für Elektrofahrzeuge ergänzt werden.

Keine Kosten

Der große Vorteil, den Contracting Projekte mit sich bringen, ist, dass die Kosten für Material, Montage, Betrieb und Instandhaltung bei der Sun Contracting AG bleiben, der Besitzer der verbauten Fläche also keinerlei Kosten oder finanzielles Risiko trägt. Ein Eigenverbrauch der erzeugten Energie ist nicht notwendig, der Strom wird zur Gänze ins öffentliche Netz eingespeist. Die ideale Option also, um auch über Parkflächen Strom zu erzeugen.

Die Sun Contracting Unternehmensgruppe ist bereits seit über elf Jahren eine fixe Größe in der Photovoltaikbranche und vor allem im deutschsprachigen Raum durch Photovoltaik Contracting bekannt. In Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Slowenien betreibt die Sun Contracting Gruppe 309 Photovoltaikprojekte als Contracting und hält in diesen vier Ländern bei einer installierten und projektierten Photovoltaikleistung von 86,4 Megawattpeak. Neben Errichtung und Betrieb von Photovoltaikprojekten ist die Sun Contracting AG auch Emittentin nachhaltiger Investments. Derzeit liegen, neben einem Nachrangdarlehen, vier Anleihen zur Zeichnung auf. Notifiziert und daher zeichenbar sind diese Anleihen in insgesamt 15 europäischen Ländern noch bis Herbst 2021 online, direkt bei der Emittentin.

Weitere Artikel zum Thema:: 12,8 Millionen Euro für Photovoltaik: Thüringen startet mit ?Solar Invest? Gefördert werden, neben neuen Photovoltaikanlagen, auch Speicherlösungen und die Nachrüstung bestehender Anlagen um einen Speicher. Bezuschusst werden laut Umweltministerium 900 Euro pro installiertem Kilowattpeak Photovoltaikleistung ? bei größeren Photovoltaikprojekten sogar ein Viertel des investierten Kapitals. Ziel dieses Fördertopfes ist die Erhöhung des Eigenverbrauches. Förderung für Mieterstrommodelle und Machbarkeitsstudien Im Zuge der Lösungssuche für die Energiewende […]... Sauberer Strom vom Bäcker: Sun Contracting bringt in Stendal Strom für 100 Haushalte ans Netz In Sachsen-Anhalt geht es Schlag auf Schlag. Auch in Stendal, rund 50 km nördlich von Magdeburg, steht der Netzanschluss einer Photovoltaikanlage aus dem Hause Sun Contracting kurz bevor: 527 Kilowattpeak Photovoltaikleistung werden hier künftig die Umgebung mit sauberer Energie, produziert am Dach einer Landbäckerei, versorgen. Auf rund 2.500 m² Dachfläche verrichten künftig 1.576 Module der […]... Grün, grüner, Cottbus 750 kWp Photovoltaikleistung nehmen ihre Arbeit auf... Schulen sollen eigenen Strom erzeugen: Grüne erheben Potential für Photovoltaikanlagen auf bayrischen Bildungseinrichtungen Seit 2017 spielt der Freistaat Bayern eine ganz große Rolle im Photovoltaik Ausbau in Deutschland, das südlichste Bundesland Deutschlands setzte sich in den letzten Jahren auf Platz 1 um dort zu bleiben. Nun gibt es einen Vorstoß aus den Reihen der bayrischen Grünen, um diesen Trend beizubehalten. Ein enormes Potential sieht eine Studie der Münchner […]... Stromerzeugung auf Parkplätzen: Sun Contracting blickt interessiert auf erste österreichische Überlegungen Bei Sun Contracting bietet man mit den SUN CARPORTS bereits seit Beginn des Jahres 2020 eine Möglichkeit, Parkplätze mit Photovoltaikmodulen zu überdachen und dadurch nicht nur die darunter parkenden Autos zu schützen, sondern auch Strom zu erzeugen. Nun gibt es in der Steiermark erste Überlegungen dazu, wie man diese Art der Photovoltaikanlagen fördern könnte. In […]...