Sauberer Strom vom Bäcker: Sun Contracting bringt in Stendal Strom für 100 Haushalte ans Netz

Erstellt von Presse Allgemein

In Sachsen-Anhalt geht es Schlag auf Schlag. Auch in Stendal, rund 50 km nördlich von Magdeburg, steht der Netzanschluss einer Photovoltaikanlage aus dem Hause Sun Contracting kurz bevor: 527 Kilowattpeak Photovoltaikleistung werden hier künftig die Umgebung mit sauberer Energie, produziert am Dach einer Landbäckerei, versorgen.

Auf rund 2.500 m² Dachfläche verrichten künftig 1.576 Module der Type Astronergy und Wechselrichter mit deutschem Ursprung von Delta Energy Systems ihr Werk: Fast 500.000 Kilowattstunden saubere Solarenergie jährlich gehen vom Dach der Stendaler Landbäckerei direkt ins öffentliche Stromnetz und versorgen damit knapp 100 Haushalte mit Ökostrom.

Ein weiteres Contracting Projekt

Auch die Photovoltaikanlage, die am Bäckereidach Strom produziert wird von der Sun Contracting Gruppe als Photovoltaik Contracting betrieben. Der Vorteil, der sich daraus ergibt ist: Das Dach, das ansonsten ungenutzt bleibt, wird zur Erzeugung sauberer Solarenergie verwendet, ein direkter Eigenverbrauch ist nicht notwendig, denn im Regelfall wird der Strom eingespeist – so auch bei diesem Projekt.

Was ist Photovoltaik Contracting?

Mit Photovoltaik Contracting nützt Sun Contracting vorhandene, freie Ressourcen zur Erzeugung von Solarstrom. Die Unternehmensgruppe mietet ein Dach oder eine Fläche, errichtet und betreibt darauf eine Photovoltaikanlage und übernimmt neben den Kosten für Material und Montage auch die Kosten für laufende Wartung und Instandhaltung. Der Besitzer des verbauten Areals erhält monatlich eine Vergütung in Form einer Miete oder Pacht. Auch Sun Contracting profitiert von Contracting: Für jede eingespeiste Kilowattstunde sauberer Energie gibt es eine Vergütung nach dem gültigen Einspeisetarif ?generiert damit also langfristig Erträge.

Neue Märkte

Nachdem die gesamte Sun Contracting Unternehmensgruppe in Österreich, Deutschland und Liechtenstein seit vielen Jahren sehr erfolgreich ist hat man vor einigen Monaten begonnen, den Eintritt in den slowenischen Photovoltaikmarkt vorzubereiten. Nun war es Ende 2020 so weit: Im November wurden die ersten Contracting Projekte in Slowenien ins Portfolio der Sun Contracting AG aufgenommen ? man betreibt im Grenzbereich zu Österreich nun voerst 523 kWp Photovoltaikleistung.

Die Sun Contracting AG und ihre Töchter sind seit 2012 operativ in der Photovoltaikbranche tätig. Besonders bekannt wurde die Unternehmensgruppe im deutschsprachigen Raum mit Photovoltaik Contracting und innovativen Energiekonzepten. Mit aktuell 86,4 Megawattpeak installierter und projektierter Photovoltaikleistung in vier Ländern ist Sun Contracting eines der größten Photovoltaikunternehmen Europas, im Bereich Photovoltaik Contracting findet man sich in Österreich, Deutschland und Liechtenstein unter den Marktführern der Branche. Neben dem Betrieb von Photovoltaikprojekten ist die Sun Contracting AG seit vielen Jahren auch erfolgreich als Emittentin nachhaltiger Investments tätig. Derzeit liegen fünf Investments zur Zeichnung auf, eines davon ? ein Nachrangdarlehen ? ist ausschließlich für österreichische Investoren bestimmt und daher nur in Österreich zeichenbar. Unter den vier unternehmenseigenen Anleihen befindet sich seit November 2020 unter anderem der Sun Contracting Bearer Bo nd, der wegen seiner Depotfähigkeit sowohl für private als auch für institutionelle Investoren interessant ist.