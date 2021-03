In Berlin wird?s sonnig

Erstellt von Presse Allgemein

Baden-Württemberg war in diesem Bereich Vorreiter ? nun ziehen viele andere Bundesländer nach: Photovoltaikpflicht für Neubauten und grundlegend sanierte Bestandsgebäude. Jüngstes Mitglied im Club der Photovoltaik-Wettrüster: Die Bundeshauptstadt Berlin. Das zugehörige Solargesetz hat den Senat bereits passiert.

Mit dem vorgelegten Solargesetz schließt man sich den Forderungen aus Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein an. Die Photovoltaikpflicht in der Millionenmetropole an der Spree soll bereits ab 2023 gelten. Umfasst werden allerdings nicht nur Neubauten: Auch für Bestandsgebäude wird die Verpflichtung der Aufrüstung um Photovoltaik bei grundlegender Dachsanierung angedacht.

Ein Drittel ist Gebot

Für beide Fälle gilt: Mindestens 30 Prozent der Dachfläche müssen mit Photovoltaikmodulen ausgestattet werden. Bei Neubauten gilt dieser Wert von der Nettodachfläche ? bei Bestandsgebäuden wird er vom Brutto errechnet. Auch Ausnahmen sieht das Berliner Solargesetz vor: Sollte eine Errichtung technisch unmöglich sein wird davon abgesehen, gleiches gilt auch, sollte das Dach zur Gänze nach Norden ausgerichtet sein, so ist der Dachbesitzer ebenso von der Photovoltaikpflicht entbunden.

Idealfall: Katasterlösung

Seit längerer Zeit fordert der Verein Öko-Institut, Photovoltaikpflichten mit Katasterlösungen zu koppeln ? eine Idee, der man auch im Hause Sun Contracting einiges abgewinnen kann. ?Nicht jeder ist wirtschaftlich in der Lage, die Errichtung einer Photovoltaikanlage zusätzlich zu Neubau oder Dachsanierung zu stemmen?, sagt der Photovoltaik-Projektleiter der Sun Contracting Gruppe. Hier käme die Unternehmensgruppe ins Spiel, deren Geschäftsmodell auf Mieten von Flächen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen beruht.

Perfekte Kombination

Die Kombination mit Photovoltaik Contracting ist bei Katasterlösungen die beste Wahl. Sun Contracting errichtet und betreibt eine Solarstromanlage und entrichtet dafür monatlich eine Miete. Am Ende der Vertragslaufzeit von 20 Jahren geht die Photovoltaikanlage dann in den Besitz des Vermieters über und kann für mindestens zehn Jahre weiterbetrieben werden. Ein Eigenverbrauch der Energie und damit ein teures Einplanen und Realisieren von Erneuerbaren Energieanlagen wäre nicht notwendig, da der Strom im Regelfall eingespeist wird.

Die Sun Contracting Unternehmensgruppe blickt mittlerweile auf eine über elfjährige Firmengeschichte zurück. Vor allem im deuschsprachigen Raum ist man mit dem innovativen Energiemodell Photovoltaik Contracting bekannt. Aktuell hält die Sun Contracting Gruppe bei einer installierten und projektierten Photovoltaikleistung von 86,4 Megawattpeak in vier Ländern ? 66,2 davon sind als Contracting Projekte projektiert. Neben dem Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die Sun Contracting AG auch als Emittentin nachhaltiger Investments bekannt. Derzeit liegen fünf Investments der Liechtensteiner Gesellschaft zur Zeichnung auf, wovon eines, ein Nachrangdarlehen, ausschließlich für österreichische Investoren geeignet ist. Die vier Anleihen sind in insgesamt 14 europäischen Ländern notifiziert und daher auch in diesen Ländern zeichenbar.

Weitere Artikel zum Thema:: Solaranlagen-Pflicht in Berlin? Was Sie jetzt wissen müssen Das Solargesetz Berlin soll den Bau und Betrieb von Solaranlagen bei Neubauten und bei Dachsanierungen regeln. In Berlin gibt es jährlich rund 2.300 Neubauten. Laut der Senatsverwaltung für Wirtschaft sollen bis 2050 in Berlin Photovoltaik-Anlagen ein Viertel des Strombedarfs liefern. Um das zu erreichen, sind hierfür ca. 4.400 Megawatt an Solaranlagen notwendig. Momentan decken Photovoltaik-Anlagen […]... Solarparking: Die Zukunft des Parkens ist sonnig Nicht nur die international tätige Sun Contracting AG beschäftigt sich seit längerer Zeit mit der Möglichkeit, bereits bestehende Parkflächen mit Photovoltaik auszustatten. Einige deutsche Bundesländer wollen eine Photovoltaik-Pflicht für Parkflächen einführen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie von UBA bestätigt die Annahme, dass Solarenergie zwar hohe Akzeptanz genießt, der Ausbau aber nicht in der gewünschten Geschwindigkeit gelingt. […]... Abgelehnt: Warum es keine Photovoltaik-Pflicht für Neubauten in Mecklenburg-Vorpommern geben wird Mecklenburg-Vorpommern/Triesen. Eine Photovoltaikpflicht für Neubauten und Parkflächen, nach dem Vorbild Baden-Württemberg, wollte die Fraktion der Linken auch in Mecklenburg-Vorpommern erreichen. Doch ein entsprechender Antrag wurde vom Landtag abgelehnt. Man wolle mit dem Ablehnen dieses Antrages verhindern, dass man in einen juristischen Konflikt mit Bauherren kommt, so der Energieminister der SPD Christian Pegel. Statt einer Photovoltaik-Pflicht […]... Abgelehnt: Warum es keine Photovoltaik-Pflicht für Neubauten in Mecklenburg-Vorpommern geben wird Man wolle mit dem Ablehnen dieses Antrages verhindern, dass man in einen juristischen Konflikt mit Bauherren kommt, so der Energieminister der SPD Christian Pegel. Statt einer Photovoltaik-Pflicht wäre es besser und nachhaltig attraktiver, mit der EEG-Novelle Anreize zum Umstieg auf erneuerbare Energien zu schaffen. Der Antrag wurde von CDU, SPD und AfD abgelehnt. Contracting statt […]... Solarpflicht in Hamburg ab 2023: Für Sun Contracting ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung Nach Baden-Württembergs Vorstoß im Bereich Nichtwohngebäude und der Idee, auch in Schleswig-Holstein eine Solarpflicht für Neubauten und Sanierungen auf den Weg zu bringen ist nun Hamburg an der Reihe: Als erste Stadt Deutschlands will sie ab 2023 ein verpflichtendes Solardach bei Neubauten einführen ? ab 2025 auch bei Bestandsgebäuden. Hoch oben im deutschen Norden, wo […]...