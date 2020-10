Abgelehnt: Warum es keine Photovoltaik-Pflicht für Neubauten in Mecklenburg-Vorpommern geben wird

Mecklenburg-Vorpommern/Triesen. Eine Photovoltaikpflicht für Neubauten und Parkflächen, nach dem Vorbild Baden-Württemberg, wollte die Fraktion der Linken auch in Mecklenburg-Vorpommern erreichen. Doch ein entsprechender Antrag wurde vom Landtag abgelehnt. Man wolle mit dem Ablehnen dieses Antrages verhindern, dass man in einen juristischen Konflikt mit Bauherren kommt, so der Energieminister der SPD Christian Pegel. Statt einer Photovoltaik-Pflicht […]...

Der Ausbau der Windenergie in Mecklenburg-Vorpommern geht nur schleppend voran. Das Bundesland liegt bei der installierten Windleistung im Ländervergleich lediglich im Mittelfeld. Gerade einmal drei Prozent der in Deutschland im ersten Halbjahr 2010 neu installierten Windleistung stammen aus Mecklenburg-Vorpommern. Dabei hat die Windenergie in Mecklenburg-Vorpommern enormes Potenzial: "Allein wenn die in der neuen Raumordnung bereits als Eignungsflächen ausgewiesenen Area...