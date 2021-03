Kinderträume verwirklichen

iKratos Solar- und Energietechnik GmbH aus Weißenohe sorgt nicht nur für Solarstrom und seine Verwendung mittels Wärmepumpen und Ladestationen, sondern unterstützt auch soziale Projekte: Heute spendete das Unternehmen 500,- Euro und lässt damit Kinderherzen in der Kindertagesstätte St. Ägidius in Stöckach höher schlagen.

Die Kindertagesstättenleitung, Frau Christine Becke (2. von rechts) und Frau Melanie Neuner (Mitte), wird für den Spendenbetrag neue Spielgeräte zum Toben und Kuscheln anschaffen, um Kinderträume zu erfüllen. Dem Geschäftsführer von iKratos, Willi Harhammer (1. von links), liegt die KiTa in der Nachbarschaft sehr am Herzen. Die Spendenübergabe – bei Sonnenschein – fühlte sich für Tobias Harhammer (2. von links) wie eine Reise in die Vergangenheit an, da er selbst als Kind bereits in diesem Sandkasten spielte. Die Kinder haben für die Spender ein kreatives Dankeschön gemalt und gebastelt, welches einen Ehrenplatz in den Geschäftsräumen in Weißenohe erhält. Frau Simone Ellinger (1. von rechts) ist als PR-Beauftragte und Kindergartenbetreuerin ebenfalls hoch erfreut über die große finanzielle Unterstützung für die Neuanschaffungen.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de