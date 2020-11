Doosan Lentjes bietet Mitarbeitern Jobräder an

Doosan Heavy Industries & Construction (DHIC) und ihre Tochtergesellschaft und Konsortialpartner Doosan Lentjes haben den Zuschlag für die schlüsselfertige Lieferung eines neuen Müllheizkraftwerkes in Olsztyn, Polen, erhalten. Es handelt sich um das erste Projekt dieser Art, das die beiden Unternehmen gemeinsam liefern. In der neuen Anlage werden die bewährten Gegenlaufrost-, Kessel- und Rauchgasreinigungstechnologien der Doosan […]...

Doosan Lentjes hat einen Vertrag über die Lieferung eines Schlauchfilters für das Kraftwerk in Chvaletice in der Tschechischen Republik unterzeichnet. Es ist der zweite Vertrag über die Lieferung von Filtern für diese Anlage, den Doosan Lentjes vom Eigentümer, Sev.en Energy, erhalten hat. Sev.en Energy wird als Generalunternehmer für das neue Projekt fungieren. Der aktuelle Auftrag […]...