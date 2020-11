Die erste Online-Verleihung des Europäischen Solarpreises 2020

Erstellt von Presse Allgemein

?The times they are a-changing?, und auch EUROSOLAR geht mit der Zeit. Zum ersten Mal treffen sich EUROSOLAR e.V. und seine Sektionen nicht in einer der schönsten Städte Europas, um den Europäischen Solarpreis zu vergeben ? sondern in vielen Städten gleichzeitig. Menschen aus allen Teilen des Kontinents kommen vor ihren Bildschirmen zusammen, um die mutigsten und visionärsten Energiewende-Projekte zu feiern, die Europas Bürger zu bieten haben. Teilnehmende aus Politik und Wissenschaft, aus Kunst und Wirtschaft versammeln sich online, um inspirierende Reden zuhören, vorbildliche Projekte kennenzulernen und die Show zu genießen. Obwohl die Gewinnerinnen und Gewinner erst bei der Verleihung enthüllt werden, können wir jetzt schon verraten: Auch drei deutsche Ideen erhalten den Preis.

Die Anmeldung für die Online-Veranstaltung ist ab sofort hier möglich.

Sie können die Preisverleihung auch live auf unserer Website verfolgen.

Der Erfolg der Energiewende hängt entscheidend von der Innovation und dem Engagement aller Teile der Gesellschaft ab. EUROSOLAR ist stolz darauf, mit dem Europäischen Solarpreis echte Changemaker des Jahres 2020 zu ehren und die erfolgreiche dezentrale Energiewende auf der Grundlage von 100 % Erneuerbaren Energien zu fördern. EUROSOLAR e.V. verleiht seit 1994 gemeinsam mit den nationalen Sektionen jährlich den Europäischen Solarpreis an Städte, Gemeinden, Unternehmen, Verbände/Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen. Mit der Verleihung werden innovative Vorbilder und engagierte Wegbereiter ins der Öffentlichkeit gerückt und neue Impulse für eine regenerative und dezentrale Energiewende in Europa gegeben.

Weitere Artikel zum Thema:: Verleihung des Europäischen Solarpreises 2013 Verleihung des Europäischen Solarpreises 2013... Verleihung des Europäischen Solarpreises 2013 am 29. November in Berlin Die Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien EUROSOLAR e.V. zeichnet dieses Jahr zum 20. Mal herausragendes Engagement für Erneuerbare Energien mit dem Europäischen Solarpreis aus. Die Preisverleihung findet in Kooperation mit der KfW Bankengruppe am 29. November 2013 um 18 Uhr in der Berliner Niederlassung der KfW Bankengruppe statt. Mit den Europäischen Solarpreisen sollen Vorbilder und Wegbereiter in das Licht der Öffentlichkeit gerückt sowie neue I... Energiehelden des neuen Jahrzehnts: Bewerbungsphase für Deutschen und Europäischen Solarpreis 2020 gestartet Ab sofort können Bewerbungen und Vorschläge aus dem Bereich Erneuerbare Energien für die renommierten Solarpreise von EUROSOLAR eingereicht werden. Zur Teilnahme aufgerufen sind Städte, Gemeinden, Architekten, kommunale und private Unternehmen, Vereine, Organisationen und Genossenschaften, Journalisten und natürlich Bürger. Die Solarpreise geben lokalen Akteuren die Möglichkeit, ihr Engagement und ihren Ideenreichtum zu zeigen und ein großes […]... Verleihung des Deutschen Solarpreises 2013 am 19. Oktober in Bonn EUROSOLAR e.V. zeichnet dieses Jahr zum 20. Mal herausragendes Engagement für Erneuerbare Energien mit dem Deutschen Solarpreis aus. Die Preisverleihung findet am 19. Oktober 2013 um 15 Uhr im Kunstmuseum Bonn statt. Mit der Verleihung sollen Vorbilder und Wegbereiter in das Interesse der Öffentlichkeit gerückt sowie neue Impulse für eine regenerative und dezentrale Energiewende gegeben werden. Herausragende und innovative Projekte sowie Initiativen aus allen Bereichen der G... Verleihung des Europäischen Solarpreises 2015 in Prag EUROSOLAR vergibt am 23. November im Palais Waldstein in Prag den Europäischen Solarpreis 2015. Genau wie die über 200 Preisträger der letzten 20 Jahre, verkörpern die diesjährigen Gewinner außerordentliches Engagement für die Nutzung Erneuerbarer Energien und für eine nachhaltige Lebensweise. Deren Leistung möchte EUROSOLAR mit dem Europäischen Solarpreis in die öffentliche Wahrnehmung rücken und damit […]...