Doosan Lentjes liefert das Los 1 des neuen Holzheizkraftwerkes (HHKW) Dinslaken

Weitere Artikel zum Thema::

Doosan Lentjes liefert weiteren Schlauchfilter in die Tschechische Republik Doosan Lentjes hat einen Vertrag über die Lieferung eines Schlauchfilters für das Kraftwerk in Chvaletice in der Tschechischen Republik unterzeichnet. Es ist der zweite Vertrag über die Lieferung von Filtern für diese Anlage, den Doosan Lentjes vom Eigentümer, Sev.en Energy, erhalten hat. Sev.en Energy wird als Generalunternehmer für das neue Projekt fungieren. Der aktuelle Auftrag […]...

Lob und Kritik anlässlich “Woche der Umwelt” vom 07. bis 08. Juni Dinslaken/Berlin, 08. Juni 2016. Bereits zum fünften Mal findet vom 07. bis 08. Juni 2016 die “Woche der Umwelt” am Schloss Bellevue in Berlin statt, ausgerichtet von Bundespräsident Joachim Gauck zusammen mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Im Mittelpunkt stehen hochkarätig besetzte Vorträge und Diskussionsrunden sowie neue Technologien, Produkte und Projekte rund um den Umweltschutz. Sowohl […]...

Die Gallier der Energiewende kommen aus Dinslaken Dinslaken, 24. Februar 2016. In Deutschland existieren rund 1.000 Energie-Genossenschaften. In diesem weiten Feld nimmt die Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG (EGRR) in Dinslaken einen Sonderstatus ein. Während die anderen fast ausschließlich lokal und auf einzelne Projekte bezogen handeln, engagiert sich die EGRR bundesweit für die Umsetzung der Energiewende und damit für eine lebenswerte Zukunft. Neue Ideen […]...

Die Gallier der Energiewende kommen aus Dinslaken: EGRR engagiert sich bundesweit mit einzigartigem Geschäftsmodell In Deutschland existieren rund 1000 Energie-Genossenschaften. In diesem weiten Feld nimmt die Energiegenossenschaft Rhein-Ruhr eG (EGRR) in Dinslaken einen Sonderstatus ein. Während die anderen fast ausschließlich lokal und auf einzelne Projekte bezogen handeln, engagiert sich die EGRR bundesweit für die Umsetzung der Energiewende und damit für eine lebenswerte Zukunft. Neue Ideen sollen unabhängig von ihrer […]...