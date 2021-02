Wechsel an der Spitze beiØrsted in Deutschland

Zum 1. März 2021 übernimmt Jörg Kubitza als Geschäftsführer die Leitung der deutschen Ørsted Gesellschaft. Der 50-jährige wird Nachfolger von Volker Malmen, der das Unternehmen verlässt. Gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Malte Hippe wird Kubitza die positive Entwicklung von Ørsted in Deutschland fortführen.

Rasmus Errboe, Senior Vice President und verantwortlich für die Region Europa bei Ørsted: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Jörg Kubitza einen ausgewiesenen Branchenexperten gewinnen konnten, der künftig unsere Präsenz in Deutschland noch weiter stärken wird. Deutschland ist ein strategischer Kernmarkt für Ørsted und als größte Volkswirtschaft Europas wird es zweifellos im Mittelpunkt des europäischen Übergangs zu grüner Energie im kommenden Jahrzehnt stehen.“

Jörg Kubitza hat langjährige Erfahrungen in leitenden Funktionen in der Energiewirtschaft sammeln können. So verantwortete er beim tschechischen Energieversorger CEZ A/S bis Ende 2019 das deutsche erneuerbare Energien-Geschäft als Geschäftsführer und war dort auch als Head of Strategy maßgeblich bei dem Aufbau des Erneuerbaren Energie Geschäftes in Deutschland und Frankreich beteiligt.

Seine Expertise im Bereich Offshore-Windkraft hat Jörg Kubitza insbesondere in seiner Zeit bei Mitsubishi Power Systems und später bei MHI Vestas aufbauen können. Bei der Fusion von Vestas Offshore und Mitsubishi Heavy Industries Ende 2013, war Kubitza Teil des Transaktions- und des Post-Merger-Integrations-Teams. Danach übernahm er von 2014 bis 2016 die Leitung des Bereichs Strategie und Unternehmensentwicklung und unterstützte die erfolgreiche Expansion in Deutschland und APAC.

Kubitza ist Dipl.iur, Rechtsanwalt und Mediator. Eine weitere Station seiner Karriere war die DeWind Group.

