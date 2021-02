Einweggeschirr aus Bioplastik wird verboten

Das Thema Bioplastik wird heiß diskutiert – gerade im Zusammenhang mit Take-Away Verpackungen ist das Thema im kommenden Jahr 2021 wichtiger denn ja – durch das anstehende Plastikverbot rücket Bioplastik stärker in den Focus – aber ist Bioplastik wirklich besser? Kann es einen Beitrag zum Thema Umweltschutz liefern? Wie ist die Bilanz von Bioplastik vs. […]...

Die Lagerfähigkeit unseres Bio-Einweggeschirrs hat viele unserer Kunden verunsichert – wenn das Geschirr doch biologisch abbaubar ist, dann kann es ja unmöglich genau so lange haltbar sein, wie herkömmliches Einweggeschirr aus Plastik – so die Überlegung. Das stimmt natürlich – aber bei richtiger Lagerung muss man sich keine Sorgen machen – das Geschirr hält durchaus […]...

Man kann natürlich davon halten was man möchte, wenn ein Brüsseler Bürokrat seine unausgereiften Pläne in die Öffentlichkeit posaunt, und so manches Boulevardblatt ohne Grundlage das Verbot des Einwegweggeschirrs propagiert. Dennoch zweifelt natürlich kaum jemand daran, dass der Einsatz umweltfreundlicher Alternativen zu herkömmlichen, ölbasierten Kunststoffen gefördert und auch gefordert werden sollte. Genau dieses Ziel verfolgt […]...