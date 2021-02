Mexico-Podcast: Mexikos Energiewende-Umkehr

dynaCERT hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen von der Firma KarbonKleen LLC, einem führenden Dienstleister mit Niederlassungen in Mexiko, den Vereinigten Staaten und Kanada, einen Auftrag über 100 HydraGEN zur Lieferung nach Mexiko erhalten hat. KarbonKleen betreibt eine Partnerschaft mit der Alliance Holdings Group, einer visionären Holdingfirma in Mexiko mit Fokus auf innovative und fortschrittliche […]...

5.2014 - Auf dem sehr gut frequentierten Intersolar Summit in Mexiko-Stadt, das am 15. Mai 2014 stattfand, herrschte unter den Teilnehmern eine optimistische Aufbruchsstimmung. Die volkswirtschaftlichen Rahmendaten haben sich in Mexiko seit einigen Jahren deutlich verbessert und so erwarten die geladenen Experten aus Politik und Wirtschaft auf absehbare Zeit auch ein signifikantes Marktwachstum von Photovoltaiksystemen (PV). Mexiko biete hervorragende Voraussetzungen für den Einsatz der Tec...