Syna wartet die Holzmasten im Versorgungsgebiet Frankfurt am Main

Erstellt von Presse Allgemein

Die Süwag-Netztochter Syna GmbH führt ab dem 29. März 2021 bis voraussichtlich Anfang Mai 2021 in Bad Soden am Taunus, Eppstein, Eschborn, Flörsheim am Main, Frankfurt am Main, Glashütten, Hattersheim am Main, Hochheim am Main, Hofheim am Taunus, Kelkheim (Taunus), Kelsterbach, Kriftel, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Liederbach am Taunus, Schwalbach am Taunus, Steinbach (Taunus) und Sulzbach (Taunus) Instandhaltungsmaßnahmen an ihren Strommasten durch. Dabei werden die Holzmasten im Nieder- und Mittelspannungsbereich von Fachleuten auf ihren Zustand überprüft und mit einer Holzschutzmittelbandage versehen. Die Bandage schützt den Mast vor Pilz- und Schädlingsbefall.

Mit der Ausführung der Instandhaltungsmaßnahmen hat die Syna GmbH die Firma Kremer Mastenschutz GmbH und Co. KG beauftragt. Da die Mitarbeiter dieses Unternehmens teilweise auch Privatgrundstücke betreten müssen, bittet die Syna darum, ihnen den Zugang zu den Grundstücken zu ermöglichen. Jeder Mitarbeiter kann sich mit dem Personalausweis sowie einem Dienstausweis mit Foto ausweisen.

Fragen zu den Instandhaltungsarbeiten beantwortet das zuständige Serviceteam der Syna GmbH, montags bis donnerstags von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr unter der Telefonnummer 0800 – 796 2787.

Die Netze sind der Dreh- und Angelpunkt der Energiewende. Sie sind die Voraussetzung für dezentrale, regionale Energieerzeugung – für unsere eigene wie die unserer kommunalen Partner. Ohne „grüne“ Netze gibt es keine „grüne“ Erzeugung und keine „grünen“ Produkte. Die Syna vernetzt und schafft so das „Internet der Energie“.

Die Syna GmbH ist zum 1. Januar 2012 aus dem Zusammenschluss von Süwag Netz GmbH und Süwag Netzservice GmbH hervorgegangen. Sie ist eine 100% Tochtergesellschaft der Süwag Energie AG und bündelt die gesamte Netzkompetenz. Die Syna ist multiregional aufgestellt und steht für Regionalität, Partnerschaftlichkeit und zuverlässige Energieversorgung.

