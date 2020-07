Syna wartet die Holzmasten im Hochtaunuskreis und Umgebung

11,96 Minuten ? so lange war durchschnittlich ein Kunde im Netzgebiet der Syna GmbH 2017 ohne Strom. Damit liegt der SAIDI-Wert der Süwag-Netztochter deutlich unter dem von der Bundesnetzagentur (BNetzA) im Oktober veröffentlichten Bundesdurchschnitt. Für die Nieder- und Mittelspannung ermittelte die BNetzA einen bundesweiten Durchschnittswert von 15,14 Minuten für das Jahr 2017. ?Wir investieren regelmäßig […]...

Photovoltaik-Module haben eine sehr lange Lebensdauer ? dies wird alleine aus den freiwilligen Leistungsgarantie-Zeiträumen von zumeist mindestens 20 Jahren ersichtlich, die die Modulhersteller einräumen. Damit die Anlage auch über einen solchen Zeitraum die optimale Leistung erbringt, ist eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Module unumgänglich. Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH aus Weißenohe bietet zu diesem Zwecke Wartungsverträge an. ...

Die Süwag-Netztochter Syna GmbH verlegt aktuell in Bad Rappenau und den Stadtteilen Treschklingen und Babstadt moderne Erdkabel. Auf einer Strecke von etwa 8,5 Kilometer verlegt der Netzbetreiber Mittelspannungskabel unter die Erde. Im Gegensatz zu Freileitungen sind Erdkabel wesentlich besser vor Unwettern wie Stürmen, Hagel oder starken Gewittern geschützt. Zeitgleich werden auf der Strecke von Treschklingen […]...

Für die zuverlässige Stromversorgen bilden Ortsnetzstationen einen wichtigen Knotenpunkt. Um den zukünftigen Anforderungen an das Bad Rappenauer Netz gerecht zu werden, errichtet die Süwag-Netztochter Syna GmbH neue Trafostationen und saniert eine bestehende Station in den Bad Rappenauer Stadtteilen Obergimpern und Wollenberg. Mit der Maßnahme ebnet die Syna den Weg für die Stromnetze der Zukunft und […]...

Die Umstellung von L- auf H-Gas geht in die finale Phase. Nachdem die Süwag-Netztochter Syna GmbH die Erhebung der Gasgeräte erfolgreich abgeschlossen hat, startet jetzt die Anpassungsphase zunächst in den Ortsteilen Arfurt, Aumenau, Seelbach und Wirbelau. Betroffene Haushalte wurden bereits per Post von der Syna und ihrem Partnerunternehmen der ESK GmbH angeschrieben und über die […]...