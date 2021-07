Stadtwerke Witten:Ökogas kommt gut an

Erstellt von Presse Allgemein

Seit gut einem halben Jahr können Kunden auf Wunsch auch ?grünes? Gas beim lokalen Energieversorger beziehen. Das Interesse bei den Wittener BürgerInnen nachhaltiger zu heizen, ist groß: Die Erwartungen für das Gesamtjahr 2021 sind jetzt bereits erfüllt. Daher erweitern die Stadtwerke das Angebot um ein weiteres umweltfreundliches Projekt. Das Engagement kommt dem weltweiten Klimaschutz zu Gute.

Ökogas für ein gutes Gefühl

?Wir sind positiv überrascht, dass das neue Produkt von unseren Kunden so gut angenommen wurde und das Interesse an ?grünem? Gas höher ist, als wir zunächst vermutet haben?, sagt Markus Borgiel, Prokurist und Hauptabteilungsleiter Vertrieb/Beschaffung der Stadtwerke Witten. ?Mit ihrer Entscheidung für unseren Ökogastarif genießen Wittener nun klimafreundlichere Wärme in den eigenen vier Wänden und unterstützen dabei gleichzeitig den weiteren Ausbau erneuerbarer Energie.?

Nachhaltige & saubere Energiegewinnung fördern

Im Vergleich ist Erdgas deutlich umweltschonender als andere Brennstoffe wie Kohle, Heizöl und Flüssiggas. Den geringen Ausstoß von durchschnittlich nur 0,2 Kilogramm Kohlendioxid (CO2) pro Kilowattstunde gleicht der regionale Versorger durch die Investition in klimafreundliche Projekte aus. So wurde zunächst der Bau eines Laufwasserkraftwerks in Indien unterstützt. Mit dem zunehmenden Bedarf an Ökogasmengen reiht sich nun ein weiteres Klimaprojekt ein: Zwei weitere Wasserlaufkraftwerke entstehen in Lau Renun (Indonesien). Die besonders umweltschonend gestalteten Kraftwerke verfügen über eine Leistung von 2 x 41 MW sowie 210 MW bestehend aus 70 MW-Turbinen. Die Wasserkraftwerke verringern die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und fördern gleichzeitig die Umstellung des indonesischen Strom-Mixes auf erneuerbare Energien.

Mehr Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Interessierte auf

www.stadtwerke-witten.de/produkte/erdgas/stadtwerke-oeko.logisch

(oder: Shortlink: mehr.fyi/oekogas)

Strom, Gas, Wärme und Trinkwasser: Wir versorgen die Stadt Witten zuverlässig mit Energie. Eine besonders wichtige Rolle spielen für uns regenerative und umweltschonende Energien.

www.stadtwerke-witten.de

