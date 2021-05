Stadtwerke Witten veröffentlichen 1. Nachhaltigkeitsbericht

Erstellt von Presse Allgemein

?Unser Ziel haben wir vor Augen: als zentraler Treiber die Energiewende in Witten nach vorne zu bringen und Verantwortung übernehmen. Wir haben in den vergangenen Jahren schon viel bewegt und haben uns für die Zukunft viel vorgenommen?, so beginnt Andreas Schumski, Geschäftsführer der Stadtwerke Witten, den ersten Nachhaltigkeitsbericht des lokalen Energieversorgers. Was die Stadtwerke für die Umwelt, die Menschen und Partner in Witten tun, haben wir in dem Bericht dokumentiert.

Der Nachhaltigkeitsbericht steht hier als PDF-Download zur Verfügung.

Wir beleuchten natürlich Umweltaspekte und stellen Klimaprojekte vor. Beispielsweise erläutern wir, warum die E-Mobilität bei uns Vorfahrt hat, wie wir Insekten füttern und das Wiesenviertel zum Blühen bringen.

Unsere Energie-Dienstleistungen haben einen gemeinsamen Nenner: die Umwelt für unsere Kinder zu erhalten. Ambitioniert engagieren wir uns daher für die Förderung von erneuerbaren Energien und sorgen damit für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Allein durch die Umstellung auf 100 % Ökostrom für Privatkunden haben wir 350.000 t CO2 eingespart.

Zusätzlich zeigen wir, wie die Stadtwerke sozial und wirtschaftlich Verantwortung übernehmen. Durch die Förderung von Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Projekten im sozialen und im Bildungsbereich sind wir ein zuverlässiger Partner in der Region und tragen unseren Teil zu einer lebenswerten Stadt bei. Welche weiteren Projekte zu einem nachhaltigen Witten beitragen, erfahren Sie im Bericht.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre und freuen uns über Ihr Interesse!

Strom, Gas, Wärme und Trinkwasser: Wir versorgen die Stadt Witten zuverlässig mit Energie. Eine besonders wichtige Rolle spielen für uns regenerative und umweltschonende Energien. Durch eCarsharing, unseren E-Fuhrpark und Ladestationen in Witten fördern wir zudem die Elektromobilität. Auch Vergnügen und Wohlgefühl stehen bei uns ganz oben: Wir betreiben die Hallenbäder Herbede und Annen, das Freibad Annen sowie das Ausflugsschiff MS Schwalbe II. Ob Sport- und Kulturveranstaltungen oder Bildung und Soziales – die Stadtwerke Witten sind ein zuverlässiger Partner in der Region.

www.stadtwerke-witten.de

