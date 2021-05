Stadtwerke Witten nehmen E-Bike-Ladestation an der Blote Vogel Schule in Betrieb? natürlich mit 100% Ökostrom

Erstellt von Presse Allgemein

Laden und lernen: Während in den Klassenräumen der Blote Vogel Schule in Witten unterrichtet wird, können Schülerinnen und Schüler kostenlos und sicher den Akku ihres E-Bikes aufladen. Die Stadtwerke Witten sind dem Wunsch der Schule gerne entgegengekommen und haben eine Ladestation direkt neben dem Haupteingang errichtet. Versorgt wird die Station ? wie alle Privatkunden des lokalen Nahversorgers ? mit 100% Ökostrom.

?Die Nachfrage der Schülerinnen und Schüler nach einer E-Bike-Ladestation war sehr hoch. Wir wollen damit umweltfreundliche Mobilität in Witten fördern?, sagt Markus Borgiel, Hauptabteilungsleiter Vertrieb und Beschaffung bei den Stadtwerken. ?Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir den Kindern und Jugendlichen unseren sauberen Strom kostenfrei zur Verfügung stellen.?

Die vier einzeln abschließbaren Aufbewahrungsfächer der Ladestation sind jeweils mit zwei Schuko-Steckdosen und einer USB-Ladevorrichtung ausgestattet ? so können maximal 12 Akkus gleichzeitig geladen werden.

?Wir gehen von einer sehr guten Auslastung der Ladestation aus?, so Borgiel weiter. E-Bikes liegen nicht nur in Witten voll im Trend, sondern bundesweit. Nach dem Branchenverband ZIV wurden in 2020 43% mehr E-Bikes gegenüber 2019 verkauft. Rund 39% aller verkaufter Fahrräder in 2020 hatten einen eingebauten Motor. Mittelfristig soll jedes zweite verkaufte Fahrrad in Deutschland einen Elektromotor haben, prognostiziert der ZIV.

Strom, Gas, Wärme und Trinkwasser: Wir versorgen die Stadt Witten zuverlässig mit Energie. Eine besonders wichtige Rolle spielen für uns regenerative und umweltschonende Energien. Durch eCarsharing, unseren E-Fuhrpark und Ladestationen in Witten fördern wir zudem die Elektromobilität. Auch Vergnügen und Wohlgefühl stehen bei uns ganz oben: Wir betreiben die Hallenbäder Herbede und Annen, das Freibad Annen sowie das Ausflugsschiff MS Schwalbe II. Ob Sport- und Kulturveranstaltungen oder Bildung und Soziales – die Stadtwerke Witten sind ein zuverlässiger Partner in der Region.

