Stadtwerke Witten: Bäder öffnen – MS Schwalbe startet in die Saison

Erstellt von Presse

Die Stadtwerke Witten öffnen das Freibad Annen sowie die Hallenbäder. Auch die MS Schwalbe II startet in die Saison. ?Wir freuen uns, die Bäder und die MS Schwalbe wieder für unsere Gäste öffnen zu dürfen. Wir bieten den Bürgerinnen und Bürgern in Witten damit sehr gute Freizeitangebote, auch wenn wir strenge Vorgaben einhalten müssen. Ferner haben wir ein schlüssiges Hygienekonzept, um ein hohes Maß an Sicherheit für unsere Gäste und Mitarbeiter zu gewährleisten?, sagt Markus Borgiel, Hauptabteilungsleiter Vertrieb und Beschaffung bei den Stadtwerken Witten.

Das Freibad Annen wird am 23.06.2021 die Türen öffnen. Es werden bestimmte Zeitfenster zur Verfügung stehen. Die maximale Besucheranzahl pro Zeitfenster beträgt 500. Weitere Informationen zum Ticketkauf und den Zutrittsvoraussetzungen finden Sie auf unserer Website: zum Freibad Annen

Die MS Schwalbe II wird ihre erste Fahrt in dieser Saison am 17.06.2021 starten. Auch hier werden bestimmte Zeitfenster zur Verfügung stehen. Die maximale Besucheranzahl pro Zeitfenster beträgt 50. Weitere Informationen zum Ticketkauf und den Zutrittsvoraussetzungen finden Sie auf unserer Website: zur MS Schwalbe II

Das Hallenbad Herbede nimmt den Schwimmbetrieb für die Öffentlichkeit am 07.06.2021 auf. Zeitfenster für den Besuch sind vorgegeben. Die maximale Besucheranzahl pro Zeitfenster beträgt 20. Weitere Informationen zum Ticketkauf und den Zutrittsvoraussetzungen finden Sie auf unserer Website: zum Hallenbad Herbede

Das Hallenbad Annen ist ? wie auch in den Vorjahren ? in der Sommerzeit nur für Vereine und Schulschwimmen geöffnet. Ein Öffnungstermin wird mit den Vereinen und dem Stadtsportverband festgelegt.

Alle Starttermine sind vorbehaltlich der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW.

Der Online-Kauf für die Tickets startet jeweils zeitnah vor den Öffnungsterminen.

Weitere Hinweise und Informationen zu dem Besuch und dem Ticketkauf finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Bitte informieren Sie sich kurzfristig vor dem Besuch über die derzeit geltenden Regeln.

