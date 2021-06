Stadtwerke Schwäbisch Hall starten in die Badesaison 2021

Erstellt von Presse Allgemein

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall starten am 2. Juni in die diesjährige Badesaison. Zunächst werden das Freibad Schenkensee sowie das Freibad Rieden geöffnet. Voraussetzung für den Einlass sind ein negativer Schnelltest, ein Nachweis der Genesung oder ein Nachweis der vollständigen Impfung.

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall öffnen ab dem 2. Juni mit dem Schenkensee-Freibad in Schwäbisch Hall und dem Freibad in Rosengarten-Rieden ihre ersten Bäderanlagen für die Saison 2021.

Wie im vergangenen Jahr wird es pro Tag mehrere Zeitblöcke geben, für die eine begrenzte Anzahl an Tickets erworben werden kann. Die Tickets für beide Anlagen (Schenkensee und Rieden) gibt es ausschließlich im Onlineshop unter www.schenkenseebad.de zu kaufen. Auch in diesem Jahr bieten die Stadtwerke keine Saisonkarten an, bestehende Wertkarten oder Eintrittsbänder können nicht eingelöst werden.

?Um der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg zu entsprechen, haben wir die Kriterien für den Einlass in die Bäder angepasst?, erklärt Bäderleiter Jens Miermeister. Die Besucher müssen ihr gültiges Ticket, einen Identifikationsnachweis (z. B. Personalausweis), einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz für die geschlossenen Bereiche (ausgenommen Kinder unter sechs Jahren) sowie eine der folgenden Bescheinigungen mitbringen:

Nachweis über negativen Schnelltest (für Personen ab sechs Jahren, nicht älter als 24 Stunden, kein Selbsttest)

Genesenennachweis (PCR-Test, nicht älter als sechs Monate, aber mindestens 28 Tage alt)

Nachweis über vollständige Corona-Impfung (Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen)

Für den Badebetrieb gilt ein umfassendes Hygienekonzept, das weitestgehend die gleichen Regeln wie in der vergangenen Saison enthält. Dazu zählt die regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Kontaktflächen, die Beschränkung der Anzahl von Schwimmern pro Becken, die generelle Einhaltung des Mindestabstands sowie ein Leitsystem innerhalb der Anlagen, um Kontakte während des Besuchs zu vermeiden.

Das Kiosk im Freibad Schenkensee ist dauerhaft geöffnet, das Kiosk im Freibad Rieden öffnet abhängig der Witterung.

Alle Informationen zur geplanten Öffnung sowie zu Öffnungszeiten, Preisen und gegebenenfalls weiteren Öffnungsschritten gibt es auf der Homepage des Schenkenseebads (www.schenkenseebad.de) sowie auf den Social-Media-Kanälen der Stadtwerke Schwäbisch Hall.

Weitere Artikel zum Thema:: Stadtwerke Schwäbisch Hall planen Öffnung des Freizeitbads Schenkensee inklusive Sauna am 27. September Ende der Freibadsaison am 13. September... Stadtwerke Schwäbisch Hall passen die Trinkwasserpreise für 2020 an Die Stadtwerke Schwäbisch Hall ändern zum 1. Januar 2020 die Preise für Trinkwasser in ihrem Versorgungsgebiet. Gestiegene Bezugspreise sind die Ursache für die Erhöhung des Grundpreises. Der Verbrauchspreis bleibt stabil. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall beziehen das Trinkwasser für ihr Versorgungsgebiet vom Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) und dem Zweckverband Biberwasserversorgungsgruppe. Die beiden Vorlieferanten erhöhen ab 2020 […]... Höchstes Jahresergebnis seit der Gründung der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH haben im Geschäftsjahr 2018 mit einem Nachsteuerergebnis in Höhe von 15,6 Mio. ? das letztjährige Rekordergebnis in Höhe von 9,2 Mio. ? auf den zweiten Platz verwiesen. Ausschlaggebend für dieses herausragende Ergebnis war der einmalige Effekt des Verkaufs der Energieversorgung Ottobrunn GmbH neben den Ergebnissen aus den Beteiligungen und Dienstleistungen. […]... Stadtwerke Schwäbisch Hall erneut ausgezeichnet Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben in den letzten Tagen gleich mehrere Auszeichnungen erhalten. Für die Bereiche Strom, Gas sowie Wärme gelten die Stadtwerke Schwäbisch Hall im Jahr 2019 zum wiederholten Male als TOP-Lokalversorger. Außerdem erhielt das Haller Unternehmen die Prämierung ?Ausgezeichnet? von der unabhängigen Versorgerstudie 360°. Diese bescheinigt damit besonderen Service als Energieversorger in Schwäbisch […]... Stadtwerke Schwäbisch Hall von verschiedenen Verbraucherportalen ausgezeichnet Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH hat die Prämierung ?Ausgezeichnet? von der Versorgerstudie 2018 verliehen bekommen. Das Siegel der STUDIE360 kennzeichnet transparente und faire Energieversorger. Mit einem Ergebnis von 94% setzen die Stadtwerke Schwäbisch Hall vorbildliche Maßstäbe in der Energiewirtschaft und bieten faire und transparente Vertragskomponenten. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH wird den Nutzern des Verbraucherportals […]...