AlsoEnergy kündigt die Namensänderung von skytron an

Erstellt von Presse Allgemein

AlsoEnergy, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen im Bereich der Erneuerbaren Energien, gab heute bekannt, dass skytron energy in Europa und Asien offiziell in AlsoEnergy GmbH bzw. AlsoEnergy Japan K.K. umbenannt wurde. Diese Namensänderung vollendet skytron energy?s Eingliederung in AlsoEnergy–s globale Organisation von regionalen Geschäftsstellen für Vertrieb, Support und Service.

„Mit diesem Schritt vereinheitlichen wir unser Netzwerk, das unser globales Lösungsangebot mit unseren weltweiten Ressourcen für Vertrieb, Service und Support verknüpft“, sagt Bob Schaefer, Chief Executive Officer von AlsoEnergy.

„Als AlsoEnergy investieren wir verstärkt in unsere Experten vor Ort, damit jeder unserer Kunden – egal, wo auf der Welt – gemeinsam mit uns für sich den höchsten Mehrwert erzielt.“

In der Region EMEA erfüllt AlsoEnergy weiterhin die langjährige Marktstellung von skytron energy und bietet lokale Lösungen zur Überwachung und Regelung von PV-Kraftwerken und großen Aufdachanlagen.

Diese Lösungen reichen von kompletten Hardwaresystemen für die PV-Anlagen bis zu fachspezifischem Engineering, beides gestützt auf die gemeinsame Erfahrung und dem geistigen Eigentum von AlsoEnergy und skytron energy. AlsoEnergy?s branchenführende Plattform PowerTrack für die cloudbasierte Überwachung von PV-Anlagen rundet das Angebotsspektrum ab.

„In skytron energy?s langer Geschichte haben wir in Europa viele der innovativsten Solarlösungen geliefert“, sagt Olaf Donner, CEO der AlsoEnergy GmbH. „Unsere fundierte Erfahrung in den Regionen EMEA und APAC, kombiniert mit unserer herausragenden Technologie und den Ressourcen unserer globalen Organisation, bietet eine äußerst wettbewerbsfähige Lösung für unsere Kunden in diesen Märkten, insbesondere für solche mit internationalen Anlagenportfolios.“

AlsoEnergy bietet innovative Komplettlösungen für die Überwachung, Regelung und Verwaltung von PV-Anlagen mit und ohne Energiespeicher. Dazu gehören integrierte Software- und Hardwaresysteme für DAS, SCADA und die Kraftwerksregelung sowie Dienstleistungen, die den gesamten Projektlebenszyklus abdecken, von der Auslegung und Entwicklung der Anlage über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zum Support. Aktuell zeichnet AlsoEnergy für die Systemlösungen von mehr als 30 GW installierter PV-Leistung in 55 Ländern und verfügt mit seinen Vertriebs- und Servicebüros in Deutschland, Japan, Indien und der Zentrale in den USA über regionale Erfahrung in allen Märkten der Welt.

Weitere Informationen: www.alsoenergy.com