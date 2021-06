Solarpflicht für Parkplätze

Weitere Artikel zum Thema::

Parkplatz Solar-Carport: Die Solarpflicht für Schleswig-Holsteins Parkplätze kommt! Photovoltaik ist die solare Stromzukunft...

Solarpflicht in Hamburg ab 2023: Für Sun Contracting ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung Nach Baden-Württembergs Vorstoß im Bereich Nichtwohngebäude und der Idee, auch in Schleswig-Holstein eine Solarpflicht für Neubauten und Sanierungen auf den Weg zu bringen ist nun Hamburg an der Reihe: Als erste Stadt Deutschlands will sie ab 2023 ein verpflichtendes Solardach bei Neubauten einführen ? ab 2025 auch bei Bestandsgebäuden. Hoch oben im deutschen Norden, wo […]...

Sonnenenergie vom Acker: Nach Bayern, Hessen, Saarland, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz will nun mit Niedersachsen das nächste deutsche Bundesland eine Verordnung erlassen, mit deren Hilfe Ackerflächen in benachteiligten Gebieten für Photovoltaik Ausschreibungen freigegeben werden. In Kraft treten soll die Verordnung noch vor der politischen Sommerpause. Deutscher Musterschüler in diesem Bereich ist der Freistaat Bayern. 200 Ausschreibungszuschläge für Freiflächenanlagen und […]...

Photovoltaik-Pflicht in Deutschland für Photovoltaik-Anlagen und Parkplätze Basis und wesentliches Element jeder Photovoltaik-Anlage ist die Trägerkonstruktion. Das betrifft die Unterkonstruktionen für die verschiedenen Aufdach-Anlagen und Dacharten wie Flach- oder Schrägdächer oder die Montagesysteme für Freiland- und Freiflächenanlagen, auch Solarparks genannt. Nicht zu vergessen die Photovoltaik-Carport-Systeme! Firmenparkplätze, Parkhäuser, Supermärkte, Einkaufszentren und all die größeren wie Park & Ride Parkplätze sind davon betroffen, wo […]...