Photovoltaikpflicht für Neubauten in Schleswig-Holstein: Sun Contracting erfreut über diesen Vorstoß

Der zuständige Minister des nördlichsten deutschen Bundeslandes, Jan Philipp Albrecht, will gesetzlich verankert wissen, dass der Photovoltaik Ausbau viel stärker forciert wird als bisher – und zwar auch auf Freiflächen. Schwerpunkt in der Novelle wird daher vor allem auf zügigem Photovoltaikausbau liegen. Alleine das Photovoltaik-Potential auf Gebäuden liegt laut Ministerium bei rund 7-9 Gigawatt – 1,1 Gigawatt Photovoltaikleistung sind bisher erst in Betrieb.

Photovoltaikpflicht bei Neubau und Renovierung

In die Pflicht genommen werden sollen hierfür allen voran Bauherren von neuen Nicht-Wohngebäuden. Eine Photovoltaikpflicht soll es außerdem bei Dach-Renovierungen geben. Auch Parkplatzüberdachungen mit Photovoltaik sind angedacht: Ab 100 PKW-Stellplätzen soll eine Überdachung mit Photovoltaikmodulen Standard werden.

Pilotprojekte an Hauptverkehrsadern

Besonders der Ausbau von Freiflächen Photovoltaikanlagen soll in Schleswig-Holstein auf eine neue Art geschehen: Die Landesregierung will gesetzlich vorgeschrieben Pilot-Projekte unterstützen, die Photovoltaikmodule mit Lärm- und Sichtschutzwänden an Autobahnen und Bundesstraßen verbindet. Zusätzlich sollen Raststationen und Parkplätze mit Photovoltaikanlagen ausgestattet sein.

SUN CARPORTS – die Zukunft der Parkflächen

Schleswig-Holstein ist nicht das erste Bundesland, das diesen Vorstoß wagt. Baden-Württemberg nahm bereits Anfang des Jahres, mit einer Photovoltaikpflicht für Parkflächen, eine Vorreiter-Rolle ein. Diese zweifelsfrei vorhandene Infrastruktur ist auch das, worauf man im Hause Sun Contracting mit dem innovativen Projekt SUN CARPORTS abzielt: Bereits versiegelte Flächen wie Parkplätze bei Einkaufszentren, Stellplätze von Autohäusern oder Park & Ride Flächen bei Bahnhöfen überdachen, dadurch zum einen die parkenden Fahrzeuge vor Witterungseinflüssen schützen und gleichzeitig saubere Energie zu produzieren, ohne zusätzliche Flächen verbauen zu müssen.