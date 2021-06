Lange Bearbeitungszeit Photovoltaik Förderung Bayern

Da Umweltschutz immer wichtiger wird und damit verbunden mehr in den Ausbau von erneuerbaren Energien investiert wird, erhalten zukünftige Betreiber von Photovoltaikanlagen (Dachsolaranlagen oder Balkonsolaranlagen) Förderungen von der Regierung von Unterfranken. Das 10000 Häuser-Programm bezuschusst Photovoltaikprojekte innerhalb Bayerns. Mehr Förderungen können in den nächsten Jahren erwartet werden, nachdem die Gemeinde Heroldsberg die Förderung von regenerativen […]...

In Bayern gibt es seit Mitte 2019 eine Förderung für Batteriespeicher bei Photovoltaikanlagen, das 10.000 Häuser Programm. Auch 2021 läuft die Förderung noch weiter. Bei der Förderung handelt es sich um eine Förderung für einen Batteriespeicher, jedoch nur in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Das Nachrüsten eines Batteriespeichers alleine, ist also nicht förderfähig. Die bezuschusste Summe […]...