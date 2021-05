Rettet die Schmetterlinge: PIRATEN zum „Welttag zum Erhalt der Artenvielfalt“

Am 31.01.19 startet in Bayern die zweite und wichtigste Phase des „Volksbegehren Artenvielfalt“. [1] Dies wird auch von den Piraten Bayern unterstützt. „Neben dem Inhalt des Volksbegehrens, die Artenvielfalt zu retten und damit auch den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen, ist es insbesondere der basisdemokratische Ansatz, der mich überzeugt. Denn die verfassungsmäßigen Mittel […]...

Volksbegehren „Artenvielfalt Rettet die Bienen“ in NRW Die ÖDP ist beim Volksbegehren in NRW dabei! (Münster/Düsseldorf) – 1.745.383 Unterschriften für das Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ in Bayern, initiiert von der ÖDP. Derzeit laufen Gespräche zwischen diversen Organisationen, dieses Volksbegehren auch in Nordrhein-Westfalen zu starten. Der Landesvorstand der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen hat beschlossen, […]...