Politik Wahlkampf erneuerbare Energien

Der Wahlkampf hat begonnen und die Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien sind in aller Munde. Für viele Wählerinnen und Wähler, vielleicht auch vor allem der jüngeren Generationen, wird dieses Thema ein Wichtiges sein. Daher sollte sich die Politik auch mit diesen Themen beschäftigen und sich auch Gedanken darüber machen, wie man sowohl Privatpersonen, als auch Unternehmen, Städte und Gemeinden, unterstützen kann. iKratos unterstützt die Politiker:innen und Parteien gerne mit Informationen und Hintergrundwissen rund um die Themen Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen und Ladestationen für Elektromobilität zur Verfügung. Das Unternehmen steht jeden Tag im Kundenkontakt und weiß somit, was wichtig ist und gebraucht wird. Somit können Geschäftsführer Willi Harhammer und sein iKratos Team, denen diese Themen sehr am Herzen liegen, ein wichtiges Bindeglied zwischen Interessenten und der Politik bilden.

Herr Harhammer und sein Team freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme für ein Telefonat oder einen persönlichen Besuch.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de

