Praxiswissen Bauabwicklung? LV-Erstellung, Bauüberwachung und Rechnungsprüfung

Erstellt von Presse Allgemein

Architekten und Ingenieure benötigen neben technischer auch ein besonderes Maß an rechtlicher Kompetenz. Dies gilt insbesondere für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen (Leistungsverzeichnis) sowie die Vorbereitung und Abwicklung von Baumaßnahmen. Gerade in diesem Bereich kommt es immer wieder zu Problemen, die zu Bauverzögerungen oder Zusatzkosten führen können. Im schlimmsten Fall münden die Fehler in kostenträchtigen Gerichtsprozesse.

Die Online-Seminar-Reihe ?Praxiswissen Bauabwicklung? vermittelt in drei Einzelveranstaltung die praxisrelevanten rechtlichen Aspekte von der Erstellung des Leistungsverzeichnisses über die Bauüberwachung bis zur Rechnungsprüfung.

Das Seminar soll die Teilnehmenden in die Lage versetzen, an Sicherheit hinsichtlich der korrekten Erstellung eines Leistungsverzeichnisses, der Bauüberwachung und der Weisungsbefugnis auf der Baustelle sowie der abschließenden Rechnungsprüfung zu gewinnen.

Vom 14.-16. April 2021 finden die drei Online-Seminare erstmalig statt:

Praxiswissen Bauabwicklung – Richtige und vollständige Leistungsbeschreibung (14. April 2021)

Praxiswissen Bauabwicklung ? Grundzüge der Bauüberwachung (15. April 2021)

Praxiswissen Bauabwicklung ? Abrechnung und Rechnungsprüfung (16. April 2021)

