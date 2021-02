Praxiswissen Nahwärme und andere interessante kostenlose Online-Seminare

Erstellt von Presse Allgemein

Das BHKW-Infozentrum baut sein Angebot an kostenlosen Online-Seminaren aus. Der Online-Vortrag ?Fehler bei der Verlegung von Nahwärme-Systemen vermeiden? am Freitag, 26. Februar, behandelt typische Fehler bei der Realisierung von Nah- und Fernwärmenetzen mit flexiblem Verbundrohr und sinnvolle Lösungskonzepte.

Bereits am Donnerstag, 25. Februar, findet um 14 Uhr das kostenlose Online-Seminar ?Planung von Nahwärmesystemen mit flexiblen PE-Xa Systemen? statt.

Weitere kostenlose Online-Seminare

Im März/April 2021 stehen bereits vier weitere kostenlose Online-Seminar-Termine fest. Eine Übersicht über alle kostenlosen Online-Seminare erhalten Sie unter https://www.bhkw-konferenz.de/kostenlose-online-seminare-uebersicht/.

In den nächsten zwei Monaten wird das BHKW-Infozentrum das Angebot an kostenlosen Webinaren ausbauen. So sind mehrere kostenlose Webinare zu Wasserstoff-Themen geplant. Außerdem sollen die Themenfelder ?Schmierölversorgung? sowie zwei BHKW-Projekte vorgestellt werden.

Neue kostenpflichtige Online-Seminare

Auf vielfachen Wunsch werden im März und April jeweils eintägige Online-Seminare zum Energiesteuergesetz und dem Stromsteuergesetz angeboten. Durch die Trennung der energiesteuerlichen von den stromsteuerrechtlichen Vorgaben auf zwei Tage ist nun mehr Zeit als bei einem eintägigen Präsenzseminar vorhanden.

Dadurch können bei den Online-Seminaren administrative und verwaltungsrechtliche Aspekte stärker thematisiert und auch auf die Verbindungen zum Brennstoffemissionshandelsgesetz aufgezeigt werden.

Die Termine der Online-Seminare zum ?Energiesteuergesetz? sind der 24. März sowie der 28. April 2021.

Die Veranstaltungen zum ?Stromsteuergesetz? finden am 25. März sowie am 29. April 2021 statt. Eine Anmeldung für die beiden neuen Online-Seminarreihen zum Energie- und Stromsteuergesetz ist ab dem 03. März 2021 möglich.

Ebenfalls neu im Programm ist das Online-Rhetorikseminar ?Einfach und prägnant formulieren- Fachberichte und Marketingtexte interessant und überzeugend schreiben? am 23. März 2021 sowie eine dreitägige Schulung zu ?Praxiswissen Bauabwicklung?, die erstmalig vom 14. April bis zum 16. April 2021 angeboten wird.

Seit 21 Jahren informiert die BHKW-Infozentrum GbR auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Bereits heute können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Im Herbst 2020 wird die aktualisierte Version der „BHKW-Kenndaten 2020/2021“ zur Verfügung stehen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 9.000 Abonnenten kostenlos informiert.

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook, auf Twitter sowie in der XING-Gruppe „Blockheizkraftwerke – Energieversorgung der Zukunft“.

Drei redaktionell aus mehr als 100.000 Quellen zusammengetragene Pressespiegel ermöglichen einen einfachen Überblick über neue Trends in Technik, Markt und Politik.

Das umfangreiche Weiterbildungsangebot (https://www.bhkw-konferenz.de) über BHKW- und Energie-Themen mit mehr als 25 unterschiedlichen Veranstaltungsreihen wird von mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wahrgenommen.

