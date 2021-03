Online-Seminare zum Energie- und Stromsteuerrecht

Im Fokus des neuen Angebots an Online-Seminare von BHKW-Consult und dem BHKW-Infozentrum stehen ein Corona-Spezial Online Seminar, das am 11. November 2020 exklusiv angeboten wird, sowie die neuen Online-Seminare zu ?Kalte Nahwärme? (12.11.2020) sowie dem ?Brennstoffemissionshandelsgesetz 2021? (27.11.2020 und 15.12.2020). Corona-Spezial Online ?Rahmenbedingungen für KWK-Anlagen 2020/2021? Das eintägigen Online-Seminar ?Corona-Spezial ? Rahmenbedingungen für KWK-Anlagen 2020/2021? […]...

Das BHKW-Infozentrum baut sein Angebot an kostenlosen Online-Seminaren aus. Der Online-Vortrag ?Fehler bei der Verlegung von Nahwärme-Systemen vermeiden? am Freitag, 26. Februar, behandelt typische Fehler bei der Realisierung von Nah- und Fernwärmenetzen mit flexiblem Verbundrohr und sinnvolle Lösungskonzepte. Bereits am Donnerstag, 25. Februar, findet um 14 Uhr das kostenlose Online-Seminar ?Planung von Nahwärmesystemen mit flexiblen […]...

Das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz trat am 01. Januar 2021 in Kraft. Dadurch werden in den nächsten Jahre die Brennstoffkosten deutlich steigen. Das dürfte durch die höheren Benzinkosten an der Tankstelle aufgefallen sein. Die neue CO2-Bepreisung wird erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit fossil betriebener Heizkessel und KWK-Anlagen haben. Viele Fragestellungen rund um die konkrete Administration, die Abgrenzung […]...