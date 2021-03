Plastikverbot – Verbot von CPLA-Geschirr & Besteck

Im Rahmen des Plastikverbots, welches im Juli 2021 in Kraft tritt wird nun auch Bioplastik – also Gegenstände aus C-PLA verboten. Allerdings wird nicht alles verboten was aus Bioplastik ist – es gibt viele Ausnahmen und es ist wirklich schwierig verlässliche Informationen zum Thema zu finden.

Wir haben in unserem Blog nochmals alle Erkenntnisse zusammen getragen, die wir zum Thema haben.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Bioplastik nicht per so verboten wird – es werden lediglich Dinge aus Bioplastik verboten, für die es gute Alternativen gibt. Lest selbst in unserem Magazin für Bio-Einweggeschirr:

https://einweggeschirr-bio.de/magazin/c-pla-geschirr-verbot-bioplastik

