Solarpark / Freiflächenanlage mit 750 kWp Leistung – Xpert.Solar

In der Landstadt Neukalen hat Krannich Solar einen weiteren Solarpark am Rand der mecklenburgischen Seenplatte errichtet. Mit der Leistung von knapp 1,4 MWp werden pro Jahr ca. 1.390 MWh Solarstrom ins öffentliche Netz eingespeist. Die Krannich Projekt GmbH war für die Planung verantwortlich und realisierte den Bau des Parks innerhalb von einem Monat Bauzeit. Mit 1.600 Sonnenstunden pro Jahr steht Neukalen nicht gerade an der Spitze der sonnenreichsten Orte in Mecklenburg. Ort...