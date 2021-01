Wie lange kann man kompostierbares Einweggeschirr lagern?

Erstellt von Presse Allgemein

Die Lagerfähigkeit unseres Bio-Einweggeschirrs hat viele unserer Kunden verunsichert – wenn das Geschirr doch biologisch abbaubar ist, dann kann es ja unmöglich genau so lange haltbar sein, wie herkömmliches Einweggeschirr aus Plastik – so die Überlegung. Das stimmt natürlich – aber bei richtiger Lagerung muss man sich keine Sorgen machen – das Geschirr hält durchaus 12-18 Monate wenn es trocken und dunkel gelagert wird. Eine Lagerfähigkeit von über einem Jahr sollte für die meisten Zwecke ausreichend sein – mehr Informationen finden Sie in unserem Magazin zum Thema Einweggeschirr unter folgendem Link:

https://einweggeschirr-bio.de/magazin/lagerfaehigkeit-von-bio-einweggeschirr

