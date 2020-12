Ist Bioplastik besser als herkömmliches Plastik? Wie ist es mit Take-Away Verpackungen aus Bioplastik?

Nestlé ist heute dem Europäischen Plastik-Pakt beigetreten. Rund 80 Unternehmen, Regierungen und NGOs arbeiten hier gemeinsam daran, um weniger Plastik für Verpackungen zu nutzen und Recycling zu verbessern. “Kein Plastik sollte auf einer Mülldeponie oder in der Umwelt enden”, sagt Marc Boersch, Vorstandsvorsitzender Nestlé Deutschland. “Dafür müssen Politik, Umweltverbände und Unternehmen zusammenarbeiten – gemeinsam in […]...

Das Kölner Unternehmen Papacks® (www.papacks.com) ist zu den Top 3 der GreenTec Awards in der Kategorie Recycling & Ressourcen nominiert worden. Ausschlaggebend für die Nominierung ist das von Papacks® entwickelte Verpackungskonzept, welches Plastik in Verpackungen für Verbraucher oder Kunststoff Transport Trays in der Industrie durch einen gleichwertigen natürlichen Rohstoff – Faserguss – ersetzt und Plastik […]...

Seit über 6 Jahren verzeichnet das Joint-Venture zwischen der Goerner Group in Österreich und der Papacks Sales GmbH in Deutschland innovative Fortschritte in der Verpackungsbranche. Mit Weiterentwicklungen an frei formbaren natürlichen Fasern und recyceltem Altpapier, dem sogenannten Faserguss oder Faserform, zu Verpackungen und insbesondere Verpackungsinlays erzielt nun unser gemeinsames Projekt iPACKING GREEN erste Erfolge. Lange […]...